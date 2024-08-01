紅海航線中斷提振獲利 馬士基再上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 20:47

全球貨櫃航運巨擘馬士基 (Maersk) 周四 (8/1) 上調全年財測，原因是貨櫃市場需求強勁且紅海危機仍在，同時表示今年第四季的前景充滿不確定性。

根據馬士基的聲明，該公司預估今年稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 介在 90 億至 110 億美元之間，高於先前預測的 70 億至 90 億美元。

此外，該公司第二季初步 EBITDA 報 21 億美元，低於去年同期的 29 億美元。馬士基計劃於 8 月 7 日公布完整第二季財報。

此為馬士基今年 2 月首次上修今年財測以來第三次上調，由於為了避開紅海貨輪紛紛繞道而行導致航程時間更長、成本更高，不過馬士基因此受惠高運費。

展望未來，馬士基認為第四季的供應和需求仍不明確。該公司在聲明中說：「由於紅海局勢造成的持續供應鏈中斷，現在預估至少會持續到 2024 年底，再加上貨櫃市場需求強勁，因此公司上調其 2024 年全年的指導方針。」