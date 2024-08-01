〈美股早盤〉降息希望提振 主要指數開高 Meta漲近8%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 21:41

美股主要指數周四 (8/1) 開高，收到美國央行釋出 9 月降息訊號以及臉書母公司 Meta Platforms 公布樂觀財測提振，不過晶片股回檔抑制漲幅。Meta(META-US)開盤漲近 8%。

截稿前，道瓊工業指數漲近 170 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數跌近 1%。

聯準會 (Fed) 公布利率決策後，市場幾乎篤定 9 月會首次降息，提振美股走揚。美股周四開盤前，主要期貨指數走高，美國勞工部最新公布數據顯示，上周初領失業金人數升至約一年來新高，此外第二季非農生產率超預期成長，後者數據有助緩和勞動力成本增加，同時也進一步證明通膨壓力正在減緩。

Fed 主席鮑爾周三在貨幣政策記者會上釋出鴿派發言，暗示最早會在 9 月開始降息，理由是就業市場有進一步走弱的風險。

Renaissance Macro Research 分析師 Neil Dutta 表示，今天公布的就業市場相關數據表明「持續惡化」很明顯。

與此同時，英國央行 (BOE) 周四宣布降息 1 碼 (25 個基點) 將其基準利率降至 5%，貨幣政策委員會成員當中有 5 人投票支持降息、4 人支持利率按兵不動。自 2023 年 8 月以來，該行一直將利率維持在 5.25% 的 16 年高點，此次降息是英格蘭銀行自 2020 年新冠疫情以來首降。

不過英國央行對未來的利率路徑表現出謹慎態度，會議紀要補充稱將「在每次會議上決定合適的貨幣政策限制程度」。

截至台北時間周四（8/1）21 時許：

焦點個股：

百健 (BIIB-US) 早盤股價上漲 0.82%，至每股 214.94 美元

美國藥廠百健 (Biogen) 周四美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於該公司推出的阿茲海默藥物 Leqembi 和其他新產品的銷售超預期，再加上撙節計畫有望彌補其多發性硬化症 (Multiple Sclerosis, MS) 銷售下滑影響，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，同時上調全年獲利預期。

Mobileye(MBLY-US) 早盤股價下跌 17.05%，至每股 17.42 美元

英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 周四美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於該公司駕駛輔助晶片在中國的需求不穩定，再加上全球減產銷售疲軟的背景，該季營收不及預期且下調全年財測。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 7.73%，至每股 133.03 美元

晶片設計公司安謀 (Arm Holdings) 周四盤前股價下跌 9.6%，收入預測保守，引發市場擔憂其在 AI 計算領域的巨額投資回報實現相對較慢。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.9 萬，預期 23.6 萬，前值 23.5 萬

美國上周續領失業金人數報 187.7 萬，預期 186 萬，前值 184.4 萬

美國第二季非農生產率季增率報 2.3%，預期 1.7%，前值 0.4%

美國第二季單位勞動成本季增率報 0.9%，預期 1.8%，前值 3.8%

美國 7 月 Challenger 裁員人數報 2.58 萬，前值 4.87 萬

美國 7 月 Challenger 裁員人數年增率報 9.2%，前值 19.8%

美國 7 月製造業 PMI 終值預期 49.5，前值 51.6

美國 7 月 ISM 製造業指數預期 48.8，前值 48.5

華爾街分析：

投資機構 Fundstrat Global Advisors 聯合創始人兼研究主管李湯姆 (Tom Lee) 預言，在聯準會主席鮑爾釋出「9 月降息」訊號後，美股可望在接下來 5 個交易日內爆炸性上漲 5%。