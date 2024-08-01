〈財報〉需求疲軟重創上季業績 Mobileye下調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 19:54

英特爾 (INTC-US) 旗下自動駕駛技術公司 Mobileye Global 周四 (8/1) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，由於該公司駕駛輔助晶片在中國的需求不穩定，再加上全球減產銷售疲軟的背景，該季營收不及預期且下調全年財測。

展望未來，Mobileye 將今年全年營收從先前的 18.3 億至 19.6 億美元區間下調至 16 億至 16.8 億美元，低於 LSEG 分析師平均預期的 18.7 億美元；全年經調整後營益從 2.7 億至 3.6 億美元區間的預測下修至 1.52 億至 2.01 億美元之間。

分析指出，汽車製造商一直在嚴格控制生產水準，因為這些公司擺脫了由新冠疫情時期引發的庫存過剩，這削弱 Mobileye 等汽車行業供應商的業務。Mobileye 與福特 (F-US)、本田汽車和福斯汽車等公司就其 ADAS 技術建立合作關係。

Mobileye 表示，儘管其客戶的庫存已經減少，但中國市場的疲軟將影響其今年下半年時間的晶片出貨量。

該公司執行長 Amnon Shashua 說：「庫存過剩......2024 年上半年對我們業務產生重大影響的庫戶似乎幾乎完全轉身離開我們，但預料比預期更嚴重疲軟的中國商業環境將在今年下半年帶來挑戰。」