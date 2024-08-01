逾4年來首次！英國央行降息1碼 利率降至5%

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 19:23

英國央行 (BOE) 周四 (8/1) 宣布降息 1 碼 (25 個基點) 將其基準利率降至 5%，貨幣政策委員會成員當中有 5 人投票支持降息、4 人支持利率按兵不動。自 2023 年 8 月以來，該行一直將利率維持在 5.25% 的 16 年高點，此次降息是英格蘭銀行自 2020 年新冠疫情以來首降。

(圖：ZeroHedge)

英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 雖然支持降息，但警告說不要「過快或過多」降息。因此外界預測該行下個月不會再降息，在放鬆貨幣政策方面謹慎行事，讓決策者有時間確保通膨受到控制。

貝里在稍後召開的貨幣政策記者會上表示，貨幣政策需要保持足夠長時間的限制，直到通膨在中期回歸 2% 目標的風險進一步消散。

英國央行最新利率決策公布後，英鎊兌美元短線走低逾 10 點，現報 1.2768；英國 10 年期公債殖利率短線小幅走低，現報 3.959%。

未來降息謹慎

雖然英國央行利率決策公布後，交易員增加該行今年降息押注，預料還會再降息 35 個基點。不過會議紀錄顯示，英國央行只會緩慢降息，而且並未具體指明利率可能穩定在何處，也沒有透露降息速度。

與全球其他主要央行一樣，英國央行對未來的利率路徑表現出謹慎態度，會議紀要補充稱將「在每次會議上決定合適的貨幣政策限制程度」。

即便如此，英國央行的預測表明，未來 3 年降息幅度將高於市場目前的預期。市場假設利率在 2025 年降至 4.1%，3 年後降至 3.5%，但兩年後的通膨率降至 1.7%，3 年後僅 1.5%，遠低於央行 2% 的目標。

有人將本次降息視為央行送給新工黨政府的一件大禮。

上任不到一個月的新任英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 和財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 此前承諾促進英國經濟增長，改善疲軟的公共服務，而降息將有助於刺激經濟增長，降低償債成本，讓政府有更多資金用於優先支出。

上調今年經濟成長預測

英國央行預測顯示，如果利率遵循市場暗示的路徑，通膨將在兩到三年內低於 2% 的目標，不過通膨風險仍偏向上行，預測通膨率會在今年年底反彈至 2.7%，此後情況取決於薪資和服務價格的演變。