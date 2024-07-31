日本當局7月動用逾5兆日元干預匯市 提振日元走勢

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 23:00

根據日本財務省周三 (31 日) 公布數據 (6 月 27 日至 7 月 29 日) 顯示，當局在 7 月動用 5.53 兆日元 (合 368 億美元) 干預匯市以提振日元，這筆金額與分析師預估的大致相符。此前日本當局曾多次警告將出手干預匯市，應對日元匯率過度波動。

就在日本對外匯市場進行最新干預前不久，日元對美元的匯率跌至 38 年來的最低點。 5 月下旬，日本政府證實自 2022 年 10 月以來的第一輪貨幣干預。

由於貨幣疲軟，日銀 (日本央行 / BOJ) 周三將基準利率從先前的 0% 至 0.1% 上調至 0.25% 左右，為自 2008 年以來的最高利率。

在日本央行做出決定後，日元大幅升值，最後一次出現在 1 美元兌 151 日元左右。這與本月初形成鮮明對比，當時日元自 1986 年 12 月以來首次跌至 1 美元兌 161.96 日元。

自從日銀 3 月結束負利率貨幣政策以來，日元一直在與持續的壓力作鬥爭。

日銀總裁放鷹：0.5% 不是特定利率上限

值得注意的是，日銀總裁植田和男在當日記者會上表示，0.5% 不被視為特定的利率上限。在將基準利率提高到 0.25% 之後，更高的利率對經濟的影響將是有限的。今年內是否繼續升息將取決於數據表現。

植田和男預估，在截至 2027 年 3 月的展望期後半段，消費者物價漲幅將維持在日銀 2% 的目標附近。他進一步補充說，即使周三升息，實質利率仍保持在低位。如果當前經濟和物價前景能夠實現，將繼續升息，並調整寬鬆政策的力道。

他還表示，在當前環境下升息是適當的。日銀 4 月和 5 月的消費數據表現良好。日本經濟正逐步復甦。但需要關注價格上漲的風險，預估通膨將在下半年接近目標。不過日銀並未真正明確其長期政策路徑，植田和男稱沒有預設下一次的升息時間。

對於購債前景，植田和男表示，日銀將根據需要調整購債計畫，但目前為了可預測性，公布了單季計畫。他進一步說明，日本公債持有量將在大約兩年內下降 7% 至 8%。在評估升息影響時，將仔細考慮終端利率。公債持有量下降不會對殖利率造成太大上行壓力。