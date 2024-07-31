華航攜手鴻霖 簽永續航空燃油採購MOU

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 17:25

華航 (2610-TW) 今 (31) 日宣布，與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF) 採購合作備忘錄，此為台灣航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，並首創國內業界全新的商業運作模式。

華航表示，與客戶共享減碳效益，不僅直接降低飛行運輸的碳排放，也可有效減少客戶搭機與貨物運送的碳足跡，更希望可為航空業的永續發展作出貢獻，共同邁向淨零碳排目標。

華航推廣永續航空燃油領先業界，2017 年首創新機飛渡添加作業，2023 年首次添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，目標落實永續供應鏈，而國內貨運代理龍頭鴻霖全球運輸率先響應計畫，支持華航貨運機隊添加永續航空燃油飛行。

華航進一步說明，本次合作添加的永續航空燃油，可較傳統燃油減少超過 80% 的碳排，希望藉此樹立良好標竿，邀集更多企業廠商加入推廣計畫。

華航長期推動永續發展，在貨運方面已實踐多項環保作為，導入並推廣 e-Cargo 貨運資料電子化；使用內含回收材質的環保雨布進行貨盤築打，並回收重複利用，在確保貨物安全無虞的情況下還兼顧環保；機坪作業資料以電子化方式儲存於行動裝置 PDA，大幅降低紙張使用，並提升裝卸載正確率，同時以電動拖車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放，友善地球環境。