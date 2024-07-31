仁寶波蘭新廠動土 明年5月啟用生產車電產品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 19:26

仁寶 (2324-TW) 今 (31) 日指出，在波蘭建立的新工廠於周一 (29 日) 舉辦動土儀式，將為客戶生產資訊娛樂以及 EDU(電子控制元件)。仁寶提到，波蘭新廠總投資價值約 1450 萬歐元(約新台幣 5.1 億元)，預計明年 5 月啟用。

仁寶車用電子事業本部資深副總王大鈞表示，透過在中國、美國、越南、巴西以及現在的波蘭設立製造和服務中心，確保為世界各地的客戶提供即時、靈活的服務。

王大鈞表示，由於開發商在處理複雜的 BTO(Built To Own) 專案方面擁有豐富的經驗，Panattoni 是仁寶選擇在歐洲建造第一個生產工廠的合作夥伴。Panattoni 董事總經理 Marek Dobrzycki 則提到，先進的客製化生產設施是 Panattoni 的專長，很高興與仁寶合作。