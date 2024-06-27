國內首家通過SBTi運輸業 華航拿下

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-27 18:38

華航 (2610-TW) 今 (27) 日宣布， 6 月成為台灣首家正式通過 SBTi 組織審查的運輸服務業者，顯示華航減碳目標和國際永續趨勢相符，已為國內業界翹楚。

華航表示，積極響應國際減碳倡議，2022 年率先簽署參與科學基礎減碳目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi)， 6 月成為台灣首家正式通過的運輸服務業者，也獲其認可符合《聯合國氣候變化綱要公約 - 巴黎協定》限制全球平均升溫 1.5℃ 科學基礎路徑。

SBTi 是全球最具公信力減碳目標評核組織，主張「以科學為基礎的淨零排放行動」，設定嚴謹碳目標規劃指引，協助企業組織設定近、長期減碳目標與策略途徑。

華航穩健邁向 2050 年營運活動達淨零碳排放，並按照 SBTi 航空業指引建議，擴及集團與供應鏈等範疇，制定近期減碳目標，預計 2030 年用油效率較 2019 年提升 26%。