華航太平洋氣候觀測機 擴大國際氣候觀測研究合作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-03 11:56

華航 (2610-TW) 今 (3) 日宣布，在華航太平洋氣候觀測航機擴增最新氮氧化物和二氧化碳觀測儀器，運用先進的光學與雷射設備，蒐集資料提供國際氣象組織研究，是全球唯一在太平洋區域進行相關觀測的航空業者。

華航說明，攜手台灣中央大學、歐盟 IAGOS 研究團隊 (In-service Aircraft for a Global Observing System) 和日本宇宙航空研究開發機構 JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency) 共同合作，此次在華航太平洋氣候觀測航機，擴增最新氮氧化物及二氧化碳觀測儀器。

自 2007 年起，華航即參與中央大學太平洋溫室效應氣體觀測國際性合作計畫，2012 年裝置全球第一架跨太平洋氣候觀測機，2016 年進一步於 2 架 A330-300 客機裝載 IAGOS 大氣觀測主要儀器，用於蒐集客機飛行太平洋區域的氣候資料，包括臭氧、水氣、一氧化碳、雲滴粒子濃度。

該兩架航機現分別擴增觀測氮氧化物及二氧化碳的附屬儀器，持續支持台灣和歐洲合作全球氣候變遷研究，監測範圍更擴至大洋洲及南北半球。

華航是台灣唯一參與此計畫的航空公司，展現致力國際氣候變遷科學研究的企業社會責任，監測成果亦獲國際科學界重視。

此外，華航表示，新進的 777F 貨機配備原廠亂流偵測演算技術軟體，並與國際航空運輸協會 (IATA) 連線同步傳輸資料，這些數據搭配 IAGOS 的氮氧化物與二氧化碳氣候觀測數據，協助國際航空業航路亂流偵測與避險規劃，強化國際航空業航路管理及營運的氣候韌性。