元太聯手奇景 推出新一代彩色電子紙時序控制晶片T2000

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-31 15:01

元太 (8069-TW) 今 (31) 日宣布，與奇景光電 (HIMX-US) 聯手開發的新一代彩色電子紙時序控制晶片(ePaper Timing Controller) T2000，以更快的速度、更少的電力驅動畫面更新，支援元太全系列彩色電子紙技術平台，瞄準閱讀、廣告看板與其他電子紙平台應用市場。

T2000 是繼元太在 2019 年發表 T1000 後，在時序控制晶片技術上的重大進步，T2000 內嵌彩色成像演算法 (Color Imaging Algorithm)，支援元太 E Ink Kaleido 3、E Ink Gallery 3 和 E Ink Spectra 6 等最新的全彩電子紙顯示技術。 除了提供高品質的影像色彩，T2000 處理色彩演色（Color Rendering）的速度和前一代時序控制晶片相比，快了 10 倍以上。

T2000 內建了由元太開發的手寫運算處理單元（Handwriting Process Unit），與觸控控制器緊密互動，無需透過系統單晶片（SoC），即可支援電子紙筆記本的手寫應用，此一創新設計降低了開發複雜度，並加速畫面感應回饋速度。同時，元太借助奇景專有的多線程影像驅動加速器（Pipeline Accelerator）技術，為終端用戶提供在電子紙螢幕上實現流暢、近乎無延遲的書寫體驗。

T2000 時序控制器是彩色電子顯示器的關鍵核心組件，負責產生和管理驅動螢幕的時序信號，並控制驅動電壓的開關時間和持續時間波型，以達到最佳效能。T2000 專為電子紙設計，具有溫度補償功能，確保螢幕不受環境影響，準確顯示精密調整的顏色和圖像。

彩色電子紙閱讀器需要處理大量的數據，T2000 支援 MIPI-DSI / USB(3.0) / SPI 等介面，使彩色電子紙設備能夠有效率地處理內容資料流，再經由硬體圖像數據的編碼加速運算，將其轉換為驅動 IC 所需的 mLVDS / TTL 信號格式。代表使 T2000 支援的電子紙螢幕的最大解析度升級至 4K UHD（3840 x 2160），且最高幀速達 150Hz，顯示器標準 MIPI 介面的傳輸速度，也升級至最高的 1Gbps，大大擴展 T2000 的適用範圍。