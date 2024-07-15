華航首航西雅圖來回航班近滿載 目標達每日1班規模

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-15 17:51

華航 (2610-TW)7 月 14 日起正式開通美國西雅圖航線，為美洲航網再添生力軍，總經理高星潢親自搭乘首班台北出發的 CI022 班機，赴西雅圖出席機場慶祝儀式，華航表示，7 月 14 日來回程航班載客近滿載，初期提供每周 5 班，未來隨新機引進、運能提升，目標增至每日 1 班的規模。

華航在北美飛航有美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約和加拿大溫哥華等城市，西雅圖是在北美的第 6 個直飛據點，初期提供每周 5 班。

高星潢表示，西雅圖航線是華航擴展北美市場的重要里程碑，作為亞洲飛美國最近的航點，將可更便利接轉超過 50 個美國內陸主要城市，其中有超過 80% 可當日轉機，將進一步促進台美間商務和觀光交流。

華航在北美深耕超過 50 年，直飛西雅圖後，客運航網觸角擴張至美國西北，每周共提供超過 40 班次往返美加地區，並透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，每周合計達近 400 個班次。

華航樂觀看待，越南、菲律賓、印尼、泰國和香港等地經由台灣的中轉需求。

台北 - 西雅圖航線以新世代 A350-900 客機執飛，7 月 14 日來回程航班載客近滿載，華航以星級料理款待旅客，台北出發全艙等旅客可品嚐米其林三星頤宮料理和陳耀訓冠軍麵包。