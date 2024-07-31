鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為63.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.5元上修至5.6元，其中最高估值5.71元，最低估值5.15元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.71(5.71)
|6
|6.13
|最低值
|5.15(5.15)
|4.9
|5.15
|平均值
|5.51(5.49)
|5.47
|5.61
|中位數
|5.6(5.5)
|5.5
|5.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,011.02億
|1,071.41億
|1,089.84億
|最低值
|840.40億
|861.27億
|862.76億
|平均值
|899.18億
|922.40億
|942.28億
|中位數
|886.03億
|907.75億
|925.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.44
|3.15
|4.79
|7.71
|6.43
|營業收入
|646.91億
|643.95億
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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