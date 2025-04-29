〈台股盤後〉台積電站回900元 金控股利「金」喜帶動漲198點收20323點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 14:30

‌



台股今 (29) 日開低震盪後走高，在台積電等電子權值翻紅，以及金融股點火下，終場上漲 198.22 點或近 1%，收 20232.63 點，成交量 2386 億元；櫃買指數也漲 3.1 點或 1.4%，收 222.51 點。

台積電 (2330-TW) 今日平盤開出後一度翻黑震盪，不過盤中站上 900 元，尾盤上漲 5 元收 902 元；聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等也由黑翻紅收漲；不過，廣達 (2382-TW) 仍跌逾 1%、台達電 (2308-TW) 同樣收黑。

‌

