〈台股盤後〉台積電站回900元 金控股利「金」喜帶動漲198點收20323點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 14:30
台股今 (29) 日開低震盪後走高，在台積電等電子權值翻紅，以及金融股點火下，終場上漲 198.22 點或近 1%，收 20232.63 點，成交量 2386 億元；櫃買指數也漲 3.1 點或 1.4%，收 222.51 點。
台積電 (2330-TW) 今日平盤開出後一度翻黑震盪，不過盤中站上 900 元，尾盤上漲 5 元收 902 元；聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等也由黑翻紅收漲；不過，廣達 (2382-TW) 仍跌逾 1%、台達電 (2308-TW) 同樣收黑。
其餘強勢電子指標還包括智邦 (2345-TW) 漲逾 7%，金像電 (2368-TW)、聯強 (2347-TW) 等漲逾 3%。而金融股也是今日大盤上攻重要推手，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)、中信金 (2891-TW) 等均漲逾 2%。
14 家金控股股利陸續公布，除富邦金和國泰金尚未公布外，中信金每股配息 2.3 元，暫居金控股股利王，殖利率衝破 6%；元大金的 1.85 元和兆豐金的 1.6 元分居第二、三名，目前股利超過 1 元以上的有 8 家。在股利「一元金」、「二元金」的激勵下，金融類股今天漲幅約 1.5%，成為大盤由黑翻紅的中流砥柱。
製鞋族群表現同樣強勢，來億 - KY(6890-TW) 漲近半根停板，寶成 (9904-TW)、(9910-W) 均漲 2-3% 以上；生技股延續攻勢，康霈 *(6919-TW) 漲逾 6%、藥華藥 (6446-TW 也漲逾 4%。
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