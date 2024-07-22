鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至5.5元，預估目標價為63.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.6元下修至5.5元，其中最高估值5.71元，最低估值5.15元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.71(5.71)
|6
|6.13
|最低值
|5.15(5.15)
|4.9
|5.15
|平均值
|5.49(5.5)
|5.47
|5.6
|中位數
|5.5(5.6)
|5.53
|5.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,011.02億
|1,071.41億
|1,089.84億
|最低值
|812.03億
|842.39億
|862.76億
|平均值
|897.82億
|920.68億
|935.94億
|中位數
|894.48億
|912.81億
|921.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.44
|3.15
|4.79
|7.71
|6.43
|營業收入
|646.91億
|643.95億
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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