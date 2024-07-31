鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至6.48元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.01元下修至6.48元，其中最高估值9.95元，最低估值3.59元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.95(9.95)
|11.25
|7.99
|最低值
|3.59(3.59)
|4.79
|6.42
|平均值
|6.5(6.67)
|7.37
|7.17
|中位數
|6.48(7.01)
|7.11
|7.05
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|195.39億
|200.88億
|211.26億
|最低值
|120.80億
|124.98億
|178.81億
|平均值
|179.83億
|184.45億
|197.42億
|中位數
|184.86億
|191.27億
|197.23億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.93
|3.99
|19,420.59
|9.06
|3.67
|營業收入
|103.14億
|88.98億
|160.25億
|165.27億
|190.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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