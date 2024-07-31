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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至6.48元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.01元下修至6.48元，其中最高估值9.95元，最低估值3.59元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.95(9.95)11.257.99
最低值3.59(3.59)4.796.42
平均值6.5(6.67)7.377.17
中位數6.48(7.01)7.117.05

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值195.39億200.88億211.26億
最低值120.80億124.98億178.81億
平均值179.83億184.45億197.42億
中位數184.86億191.27億197.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.933.9919,420.599.063.67
營業收入103.14億88.98億160.25億165.27億190.29億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTX

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