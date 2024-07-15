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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估上修至5.6元，預估目標價為63.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:16

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.48元上修至5.6元，其中最高估值5.71元，最低估值5.15元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.71(5.7)66.13
最低值5.15(5.15)4.95.15
平均值5.5(5.48)5.55.6
中位數5.6(5.48)5.555.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,011.02億1,071.41億1,089.84億
最低值848.29億861.27億862.76億
平均值903.59億929.73億941.27億
中位數904.34億921.67億926.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.443.154.797.716.43
營業收入646.91億643.95億852.62億1,015.97億939.68億

詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADM

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