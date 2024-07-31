鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿姆斯壯世界工業(AWI-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對阿姆斯壯世界工業(AWI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元上修至6.05元，其中最高估值6.13元，最低估值5.85元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.13(6.1)
|7.13
|7.9
|最低值
|5.85(5.85)
|6.26
|7.9
|平均值
|6.02(5.95)
|6.7
|7.9
|中位數
|6.05(5.94)
|6.7
|7.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14.34億
|15.45億
|16.32億
|最低值
|14.09億
|14.65億
|16.32億
|平均值
|14.22億
|15.09億
|16.32億
|中位數
|14.25億
|15.11億
|16.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.32
|-2.07
|3.82
|4.37
|4.99
|營業收入
|10.38億
|9.37億
|11.07億
|12.33億
|12.95億
詳細資訊請看美股內頁：
阿姆斯壯世界工業(AWI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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