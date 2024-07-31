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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿姆斯壯世界工業(AWI-US)EPS預估上修至6.05元，預估目標價為125.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對阿姆斯壯世界工業(AWI-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.94元上修至6.05元，其中最高估值6.13元，最低估值5.85元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.13(6.1)7.137.9
最低值5.85(5.85)6.267.9
平均值6.02(5.95)6.77.9
中位數6.05(5.94)6.77.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值14.34億15.45億16.32億
最低值14.09億14.65億16.32億
平均值14.22億15.09億16.32億
中位數14.25億15.11億16.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.32-2.073.824.374.99
營業收入10.38億9.37億11.07億12.33億12.95億

詳細資訊請看美股內頁：
阿姆斯壯世界工業(AWI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAWI

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