勿受短期政治消息面干擾 富達點出金融市場觀察3大指標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-30 10:50

近期美國總統大選頭條新聞，陸續造成市場震盪，許多投資人不免開始預測選舉可能結果對於投資的影響。富達國際多重資產基金經理王陶沙建議投資人不要只關注短期政治因素所導致的市場波動，更重要的是經濟基本面，預估金融市場後續可觀察三大指標，包括：民主黨與共和黨未來之政策觀點、美國即將開跑之第二季企業財報、7 月 31 日聯準會利率決策會議；目前看好日股與科技股長線展望。

從指數來看，雖然美股有望維持強勁的獲利增長，然而產業間的表現卻出現分歧。 11 大類股中，通訊、醫療與科技類股基本面穩健，但仍有 4 個產業可能出現獲利衰退，其中能源產業的獲利預期調整幅度最大，從七月初預估的 13% 的成長，下修為 1.0% 的衰退。能源、原物料等實體產業獲利預期轉差，也反映市場對實體經濟的擔憂，值得後續留意。

對於貨幣政策，鮑威爾已於美國國會聽證時表示，近期的經濟數據顯示美國通膨情況自第一季以來已取得一些進展，而勞動市場似乎已完全恢復平衡，目前不能只關注通膨，太晚減少限制性政策或減少幅度太少，均可能會過度削弱經濟活動，期貨市場目前預估聯準會 9 月降息之機率約 96%。

此外，統計過去歷史經驗，自 1789 年來，無論民主黨或共和黨執政，美股四年累計漲幅平均約 45%。面對政治不確定性，預估金融市場後續可觀察三大指標，包括：民主黨與共和黨未來之政策觀點、美國即將開跑之第二季企業財報、7 月 31 日聯準會利率決策會議。

根據富達 7 月多重資產投資觀點，預期經濟成長將持續保持韌性，惟須留意極端政策與地緣政治風險。首先，儘管全球經濟從強勁反彈轉向溫和增長，一些領先指標表明成長放緩，但無礙於全球景氣週期向上，符合軟著陸的基本情境；其次，部分經濟數據表明成長正在擴散，可能推動其他地區「趕上」美國，企業基本面與技術面條件，均支持維持股票加碼；第三，主要驅動力來自金融條件寬鬆，雖然聯準會遲遲尚未降息，但其他金融條件 (如公司債利差、公債殖利率、房價指數等) 依然保持寬鬆，推動美國經濟持續成長。