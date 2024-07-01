富達投資展望：美日企業基本面上修 有利風險性資產

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-01 18:44

富達國際表示，預期全球經濟軟著陸為基本情境，整體而言，仍看好風險性資產表現，其中美股與日股企業基本面持續上修，有助延續上半年漲幅。

上週全球股市漲跌互見，美國標普 500 微跌 0.1%，日股漲幅較強勁，日經 225 指數上揚 2.56%，而東證一部指數強漲 3.12%，更創下 1990 年泡沫以來新高。上週美國公布 5 月 PCE 通膨數據，核心 PCE 年增 2.6%，符合市場預期。雖然美國通膨持續降溫，上週 10 年期美債殖利率仍上揚 14 個基點，反映市場對美國政治與通膨下行趨勢的謹慎態度。

匯率部分，美元保持強勢，日圓上週一度下跌至 40 年低點，美元兌日圓於 161 震盪。在美日利差明顯縮窄前，日圓恐持續保持疲軟。展望後市，儘管看到部分領先數據走緩，但尚未出現衰退跡象。

經濟焦點：美國 PCE 符合預期，通膨持續緩步降溫

美國 5 月通膨持續下行，5 月消費者支出物價 (PCE) 年增 2.6%，核心 PCE 年增 2.6%。值得注意的是，本月核心 PCE 月增率下滑至 0.08%，為 2020 年 11 月以來最低水準，暗示美國通膨降溫的成效，有利聯準會今年降息一碼的政策預期。根據利率期貨市場預期，聯準會 9 月降息一碼機率為 58%，與一個月前的 41% 相比，降息預期顯著提升。

若觀察細項，受惠於汽油價格降低與耐久財需求減少，整體 PCE 與核心 PCE 均下滑。然而，觀察聯準會關注的超核心物價（扣除食物、能源與居住費用的服務性通膨）年增率仍達 3.4%，服務業性通膨仍具黏滯性，後續將觀察降溫趨勢是否延續。

市場焦點：日圓觸及近 40 年來低點

上週美元兌日圓面臨強勁賣壓，一度衝破 162 元大關，此為 1986 年來最低水準。過去日圓走勢與美日利差走勢相近，但 5 月以來，兩者出現脫鉤。近日因經濟數據與通膨降溫，美債殖利率下滑，但仍難阻日圓遭市場拋售。

推估本次美日利差與日圓走勢脫鉤的原因，主要來自貨幣政策預期。雖然聯準會暗示今年將降息一碼，但隨著實體經濟數據陸續出爐，市場也擔心美國延後降息的可能性。另一方面，日本銀行則因升息速度較緩慢，市場預期 2026 年才有機會升破 1.0%。兩國利差在短時間難以縮窄，日圓依然面臨沉重壓力，後續走勢將觀察日本政府干預外匯手段與兩國貨幣政策的市場預期。

Q3 全球投資展望：軟著陸為基本情境，支持風險性資產走揚

基本情境為經濟軟著陸：今年勞動市場和消費需求緩步下滑，全球經濟活動保持穩定。由於總體經濟轉向溫和成長，部分緩解對經濟衰退的擔憂，反映經濟和通膨表現對央行緊縮政策保持韌性。

持續關注美國與日本股市：美國和日本股市上半年漲勢強勁，前者來自經濟成長和企業獲利，而後者則受惠產業結構利多和公司治理改革。隨著強勁漲幅與評價提升，我們將轉而尋找具投資價值的企業，例如美國中型股評價合理，且基本面能適應更高的利率環境，或有長期成長潛力。