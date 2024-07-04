〈Q3投資展望〉「積」情過後 富達國際看好台股受惠AI晶片需求持續爆量

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-04 13:50

台股今日 (4) 大盤「積」情演出，台積電站穩千元之上，富達國際也於今日發表第三季投資展望，強調全球經濟續強，將呈現軟著陸，正適宜布局風險性資產，預估美日持續成長可期、中國將呈現可控的穩定，台灣則受惠 AI 長線發展，不斷演進的 AI 題材將繼續刺激對先進晶片需求，支撐各界看好台灣頂尖企業表現。

今年勞動市場和消費需求達到更健康的均衡狀態，使經濟表現持續穩健，這是眾所期待的疫後正常化嗎？富達國際全球解決方案和多重資產主管 Henk-Jan Rikkerink 基於整體基本面改善，提出第三季投資展望 3 大主題。

首先是軟著陸與風險資產布局，2024 年迄今，經濟基本面表現強勁，諸多訊號顯示美國經濟仍居領先地位，歐洲和英國似乎出現轉機，中國大陸持續回穩有助減輕對全球經濟的拖累。

僵固的通膨持續降低各界預期，但 6 月勞動市場報告比聯準會期待更為緊俏，然 5 月通膨疲弱顯示物價上漲應不至捲土重來，各界預期聯準會可能降息幅度已大幅縮窄。富達認為，要啟動降息週期的門檻仍高，惟近期通膨進展令人鼓舞。軟著陸是最可能的結果，有益全球成長和願意增加股票投資者。

再來是中國大陸逐步回穩，即便部分國際投資人暫時撤離，但若忽視這世界第二大經濟體，絕非明智之舉。富達認為中國大陸在 2024 年可望「逐步回穩」，鑒於政策制定者繼續降低房地產業支配地位，重新平衡經濟，轉向以高階生產和消費為主。逐步回穩對中國大陸是好消息，對亞洲其他經濟體及投資人也是好兆頭。

鑑於紮實的基本面和日益好轉的中國大陸經濟，富達開始增加投資組合風險部位，但各區域及產業在 Q3 表現預期將相當分歧，務必敏銳洞察細微差異，進行策略性風險配置。

激勵美股和日股續漲條件已經到位。美國強勁的成長和亮眼的企業獲利，日本結構性利多與企業改革，明確支持其評價上漲。但漲幅並未雨露均霑，尤其在美國，富達正尋找飆股外的契機，評估中型股目前價格合理，提供強勁長期成長潛力，且能適應較高利率。

富達國際亞太區股票主管 Marty Dropkin 進一步剖析亞洲市場表示：近來「公司治理改革」已成為整個亞洲共同主題，中國大陸、日本和韓國都更積極推動企業提高股利發放與實施庫藏股。中國大陸在 4 月公佈 9 點指導方針，包括鼓勵股利配發和改善公司治理等措施。今年稍早，韓國推出企業價值提升計劃，減少所謂「韓國折價」現象。日本東京證券交易所也開始要求企業提高股東回報，有效推進公司治理改革計畫。

富達持續看到中國大陸經濟有許多區塊冒出綠芽。最明顯的是製造業，從海外需求復甦到北京聚焦高科技生產，皆帶來有力支持。由於在地需求相對低迷，電動車、醫療影像設備和重機械製造商持續鎖定海外市場。消費方面已出現若干正面訊號，例如度假旅遊回溫。此外，中國大陸政府在五月擴大政策支持力道，收購賣不掉的公寓，同時避免產生新的資產泡沫，用以穩定房地產市場，預期政策制定者將針對性的逆週期寬鬆政策刺激經濟，恢復企業和消費者信心。

台灣是另一個投資亮點，因在地世界級半導體和高科技公司皆為全球供應鏈要角。現今仍處 AI 技術週期早期階段，不斷演進的 AI 題材將繼續刺激對先進晶片需求，支撐各界看好台灣頂尖企業表現。