〈亞洲生技大會〉挹注台灣生技產業 資誠贊助「臺灣新創世界杯創業競賽」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-26 19:14

「2024 亞洲生技大會」聚焦創新科技與療法、國際投資擴大趨勢與區域合作共利三大議題。資誠（PwC Taiwan）除協辦 7 月 24 日至 25 日的「投資高峰論壇」，並贊助今 (26) 日進行的 CGT-Vax Discovery Symposium 和臺灣新創世界杯創業競賽。

由創笙加速器等單位主辦、資誠等單位協辦的「CGT-Vax Discovery Symposium」於今 (26) 日上午舉行，邀請 International Society for Cell & Gene Therapy 會長 Miguel Forte 博士、Minaris Regenerative Medicine CEO Hiroto Bando 博士分享細胞與基因治療的全球發展最新動態及商業，並邀請 12 家國內外潛力新創演講，展示亞太地區最先進的細胞與基因治療、疫苗研發與製造、精準醫療技術。

由臺灣生物產業發展協會等單位主辦、資誠贊助的「臺灣新創世界杯創業競賽」則於今（26）日下午登場，邀請 17 家傑出新創團隊進行簡報，並邀請 Pegasus Tech Venture 創辦人暨執行長、Startup World Cup 主席 Anis Uzzaman 與國內外創投專家進行演講與座談。

擔任決賽評審之一的資誠生醫新創與國際鏈結負責人顏裕芳表示，生醫產業短期受到景氣威脅影響較小，有較多時間因應風險，並利用創新科技結合研發能量，充分評估未來市場以確立適合的營運計畫。

環扣「擴大投資」與「區域合作」的活動重點，資誠協辦 7 月 24 日至 25 日的「投資高峰論壇」，透過國內外創投邀請旗下所投資之生醫公司參加遴選，最終選出 48 隊國內外潛力生醫公司進行 10 分鐘簡報。同時吸引超過 50 家來自日、美、臺、星、瑞士、英、以色列等投資機構來臺媒合，包含 Prime Ventures、美國傳奇旗艦級機構 Flagship Pioneering、矽谷前三大創投的飛馬科技風險投資公司、日本 DCI Partners 與 Axil Capital Partners 等，為臺灣生醫產業帶來更多國際鏈結與取得資金挹注的機會。