〈航運指數〉旺季運價未止穩 SCFI連三跌 美西線已跌18%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 17:09
上海航交所今 (26) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 94.57 點至 3447.87 點，跌幅 2.67%，合計 3 周來跌幅逾 6%，四大長程線全面續跌，其中，美西線再跌 6.47%，三周來已跌超過 18%，傳統旺季期間運價尚未見強勁支撐。
歐洲線本周運價僅較上周跌 9 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 4991 美元，跌幅 0.18%。
地中海線每 TEU 來到 5270 美元，跌 91 美元，跌幅近 1.7%。
而遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上周跌 194 美元至 9557 美元，呈現連 3 跌，跌幅近 2%。
美西線每 FEU 報價更是重挫 461 美元，來到 6663 美元，跌幅 6.47%，此反映過去幾周不少亞洲區間航線業者將船調到美西搶貨，造成運價轉弱。
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