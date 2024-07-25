〈亞洲生技大會〉創新論壇登場 聚焦台灣生技產業四大關鍵趨勢
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-25 19:38
亞洲生技大會今 (25) 日不畏風雨邁入第二天，今天舉辦的三場創新論壇，從 mRNA、基因療法、CMC 到轉譯醫學，聚焦台灣生技產業的四大關鍵趨勢，為與會聽眾帶來相關領域的重要趨勢以及實務經驗分享。
今日舉辦的三場創新論壇，分別針對 mRNA 在疫後時代的新治療模態發展前景，生物製劑製造開發不可忽視的藥品化學製造與管制 (CMC)，以及從實驗室創新成果走入臨床開發、最終嘉惠患者的轉譯醫學進行分享。
mRNA 在疫後時代的新治療模態發展前景中，mRNA 療法與基因療法開啟了個人化醫療時代。因此在論壇六「mRNA 與新療法模態」中，針對這項在 COVID-19 疫情期間崛起的新技術，邀請到日本國家生物醫學創新、健康與營養研究所 (NIBIOHN) 理事長中村祐輔，分享可針對每位患者設計、靶向腫瘤新生抗原的 mRNA 癌症疫苗，期待藉此突破免疫療法困境。
另外，在論壇七「傑出生技獎成功故事」中，特別邀請到本屆傑出生技產業獎得獎廠商，分別介紹公司的發展策略、技術亮點與最新進展，包含美時 (1795-TW)、藥華藥 (6446-TW)、邦睿 (6955-TW)、國邑 (6897-TW)、東生華 (8432-TW)、仲恩 (7729-TW)、醫揚 (6569-TW)、明基透析、育世博 (6976-TW)、優億、視航、安立璽榮、博晟 (6733-TW)、貝克、寶泰、台新藥 (6838-TW)、太景 (4157-TW)、宏智生醫、生展 (8279-TW)，並將在明 (26) 日登場的「亞洲生技大展」開幕式中舉辦頒獎典禮。
另外，在 CMC 到轉譯醫學中，論壇八以「CMC 專案設計之策略洞見：開拓生物製劑開發成功」為題，邀請到 4 名生物製劑專家代表，針對藥品化學製造與管制 (CMC) 分享演講。
論壇十則以「轉譯醫學：從創新到商業成功」為題，邀請到美國 BlossomHill Therapeutics 總裁暨執行長崔景榮，以 crizotinib、lorlatinib、repotrectinib 這三項她曾主導研發，並已獲美國食品藥物管理局 (FDA) 核准的腫瘤藥物做舉例，詳細分享其從設計藥物到商業化上市的思路。
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