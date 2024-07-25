〈亞洲生技大會〉創新論壇登場 聚焦台灣生技產業四大關鍵趨勢

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-25 19:38

亞洲生技大會今 (25) 日不畏風雨邁入第二天，今天舉辦的三場創新論壇，從 mRNA、基因療法、CMC 到轉譯醫學，聚焦台灣生技產業的四大關鍵趨勢，為與會聽眾帶來相關領域的重要趨勢以及實務經驗分享。

今日舉辦的三場創新論壇，分別針對 mRNA 在疫後時代的新治療模態發展前景，生物製劑製造開發不可忽視的藥品化學製造與管制 (CMC)，以及從實驗室創新成果走入臨床開發、最終嘉惠患者的轉譯醫學進行分享。

mRNA 在疫後時代的新治療模態發展前景中，mRNA 療法與基因療法開啟了個人化醫療時代。因此在論壇六「mRNA 與新療法模態」中，針對這項在 COVID-19 疫情期間崛起的新技術，邀請到日本國家生物醫學創新、健康與營養研究所 (NIBIOHN) 理事長中村祐輔，分享可針對每位患者設計、靶向腫瘤新生抗原的 mRNA 癌症疫苗，期待藉此突破免疫療法困境。

另外，在 CMC 到轉譯醫學中，論壇八以「CMC 專案設計之策略洞見：開拓生物製劑開發成功」為題，邀請到 4 名生物製劑專家代表，針對藥品化學製造與管制 (CMC) 分享演講。