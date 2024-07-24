〈亞洲生技大會〉25-28日南港展覽館登場 若明停班順延至26-29日

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-24 13:40

2024 亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan) 原訂今 (24) 日於南港展覽館開展，由全球生技協會 (BIO) 與台灣生物產業發展協會共同籌辦，展現我國生技產業多元化與專業量能。但因逢颱風，主辦單位表示今日正常布展施工，展期暫定 25 到 28 日，若今晚台北市宣布 25 日停班課，則順延一日，展期改為 26 到 29 日。

今年大會以創新科技、投資高峰、區域合作為三大主軸，經濟部產業發展署委託經濟部生技醫藥產業發展推動小組 (BPIPO) 於展會設置「臺灣生技產業主題館」，展示包括政府推動生技產業發展的獎勵措施及成果、生技產業環境現況與跨國合作模式、國內 CDMO 產業鏈及代表性廠商與單一窗口服務能量等相關內容，展現臺灣生技產業發展現況。

展會開幕論壇以全球生技發展為主題，特邀於細胞治療領域獲得 2016 年唐獎的麻省理工學院教授張鋒博士、於 2010 年資助成立 Moderna 的美國生命科學創投公司亞太區主席，以及在全球投資超過 260 家新創公司的加州創投業公司創辦人等，提供先進科技發展趨勢及國際創投對生技產業未來發展觀點等分享，以促進生技產業在技術及資金面向交流，並適時取得相關資源。