〈亞洲生技大會〉不畏風雨盛大登場 李鍾熙：助業者找到突圍出路

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-24 17:15

凱米颱風今 (24) 日襲台，亞洲生技大會不畏風雨盛大登場，在南港展覽館二館如期舉行，首場論壇由「全球生物科技發展主題」揭開序幕。亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年展會規畫一系列活動，協助業者找到突圍出路。

李鍾熙提到，過去一年為動蕩不安的一年，即便許多新興科技發展有所突破，但金融市場仍出現許多困境，今年大會活動也規劃一系列活動，協助大家找到突圍的出路。除了主題論壇外，更擴大規模平行舉辦創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，加上一對一商機媒合會，以及多場周邊論壇。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，今年大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」，也是臺灣生技產業擴展全球的承諾。今年協會林治華秘書長也代表臺灣，當選國際生技協會聯盟 (ICBA) 副主席，不只是臺灣第一人，也是亞洲首位代表，證明臺灣在生物醫學、供應鏈的發展中已成為全球重要一環，他也表示，生物產協也將持續推動臺灣生技產業發展與交流，以讓產業永續發展。