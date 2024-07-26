美上周初領失業金人數降至23.5萬人 低於預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 00:06
美國勞工部周四 (25 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數降幅大於預期，原因是天氣和汽車工廠臨時關閉的影響逐漸消退。
具體來看，截至 7 月 20 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.5 萬人，低於市場預期的 23.7 萬人，較修正後前值 24.5 萬人減少 1 萬人，4 周移動平均值報 23.55 萬人。
截至 7 月 13 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185.1 萬人，低於市場預期的 186 萬人，較修正後前值 186 萬人減少 9 千人，4 周移動平均值報 185.35 萬人。
上周初領失業金人數上升至今年 19.4 萬至 24.5 萬的上緣，受颶風貝羅 (Beryl) 造成的破壞導致德州申請人數激增提振，另外臨時關閉汽車工廠以進行設備重組也推動了這一成長。
不過以歷史標準衡量，企業裁員程度仍然很低，勞動市場的放緩主要是由於聯準會 (Fed) 在 2022 年和 2023 年的大幅升息冷卻需求，導致企業招聘減少。美國 6 月失業率升至 4.1% 的兩年半高點，因為與去年相比，就業機會變得稀缺。
目前金融市場預估 Fed 會在 9 月降息，隨後 11 月和 12 月進一步降息。
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