正面對決Google！OpenAI開始測試AI搜尋功能「SearchGPT」

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 02:52

根據外媒周四 (25 日) 報導，OpenAI 正在測試一款人工智慧 (AI) 線上搜尋功能「SearchGPT」，其能以更即時的資訊和清晰的來源連結回答問題，目前僅向一小部分用戶開放以測試這項新服務。OpenAI 並未透露正式推出時間。

SearchGPT 的原型。(圖：OpenAI)

OpenAI 此舉無疑是正面挑戰搜尋引擎龍頭 Google。消息傳出後，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周四盤中股價下跌 2.14%，每股暫報 168.91 美元。

據了解，SearchGPT 將作為一個網頁瀏覽器的原型發布，並為用戶提供獨立的搜尋體驗，之後可以添加到其最知名的產品 ChatGPT 中。

OpenAI 表示，用戶將看到對他們查詢的回覆，其中包括創作者和新聞出版商，還有最近幾個月與越來越多和公司達成許可協議的媒體公司。SearchGPT 也允許使用者在不遺失原始查詢上下文的情況下提出後續問題。

OpenAI 拒絕透露 SearchGPT 推出的時間表，但表示最初將向註冊等候名單的用戶開放。 OpenAI 表示，SearchGPT 正在與創作者和出版商合作夥伴合作，以獲得對新工具的回饋，並計劃將最成功的搜尋功能整合到 ChatGPT 中。

分析指出，隨著 Google、OpenAI 投資人微軟 (MSFT-US) 各自對自家的搜尋引擎進行全面改革，增添 AI 功能，另外新創公司 Perplexity 推出一款 AI 搜尋應用程式。現在，OpenAI 正在推進自己的 AI 搜尋工具願景。

OpenAI 周四在部落格文章寫道：「幾十年來，搜尋工具一直是出版商和創作者接觸用戶的基本方式。現在，我們正在使用 AI 來增強這種體驗，透過在對話式介面中突出高品質的內容，為用戶提供多種參與機會。」

然而，OpenAI 及其競爭對手面臨的一個關鍵挑戰是為用戶提供準確資訊，特別是在搜尋有關時事的資訊時。聊天機器人經常會出包，或是在不知道答案的情況下生出錯誤的答案。

OpenAI 一直在與新聞集團 (News Corp.)、Axel Springer SE 和《時代雜誌》(Time) 等出版商達成授權協議，以訓練其 AI 模型，並在其產品中整合更權威、最新的資訊。作為其中一些協議的一部分，OpenAI 也同意向用戶提供帶有出處的新聞摘要。

新聞集團執行長 Robert Thomson 在聲明中表示：「OpenAI 真正有才華的團隊天生就明白，為了讓人工智慧搜尋工具有效，必須建立在由可信來源提供的最高品質、最可靠的資訊基礎上。」

雖然 OpenAI 與大型出版商達成了協議，但它也受到了包括《紐約時報》(NYT) 在內的幾家報紙的訴訟，指控其未經許可使用受版權保護的文章。

與此同時，OpenAI 的競爭對手在搜尋產品上也遇到了一些阻力。出版商擔心 Google 的 AI 搜尋功能可能會對其網站流量產生負面影響，Perplexity 還傳出抄襲事件。