正面對決Google！OpenAI開始測試AI搜尋功能「SearchGPT」
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 02:52
根據外媒周四 (25 日) 報導，OpenAI 正在測試一款人工智慧 (AI) 線上搜尋功能「SearchGPT」，其能以更即時的資訊和清晰的來源連結回答問題，目前僅向一小部分用戶開放以測試這項新服務。OpenAI 並未透露正式推出時間。
OpenAI 此舉無疑是正面挑戰搜尋引擎龍頭 Google。消息傳出後，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周四盤中股價下跌 2.14%，每股暫報 168.91 美元。
據了解，SearchGPT 將作為一個網頁瀏覽器的原型發布，並為用戶提供獨立的搜尋體驗，之後可以添加到其最知名的產品 ChatGPT 中。
OpenAI 表示，用戶將看到對他們查詢的回覆，其中包括創作者和新聞出版商，還有最近幾個月與越來越多和公司達成許可協議的媒體公司。SearchGPT 也允許使用者在不遺失原始查詢上下文的情況下提出後續問題。
OpenAI 拒絕透露 SearchGPT 推出的時間表，但表示最初將向註冊等候名單的用戶開放。 OpenAI 表示，SearchGPT 正在與創作者和出版商合作夥伴合作，以獲得對新工具的回饋，並計劃將最成功的搜尋功能整合到 ChatGPT 中。
分析指出，隨著 Google、OpenAI 投資人微軟 (MSFT-US) 各自對自家的搜尋引擎進行全面改革，增添 AI 功能，另外新創公司 Perplexity 推出一款 AI 搜尋應用程式。現在，OpenAI 正在推進自己的 AI 搜尋工具願景。
OpenAI 周四在部落格文章寫道：「幾十年來，搜尋工具一直是出版商和創作者接觸用戶的基本方式。現在，我們正在使用 AI 來增強這種體驗，透過在對話式介面中突出高品質的內容，為用戶提供多種參與機會。」
然而，OpenAI 及其競爭對手面臨的一個關鍵挑戰是為用戶提供準確資訊，特別是在搜尋有關時事的資訊時。聊天機器人經常會出包，或是在不知道答案的情況下生出錯誤的答案。
OpenAI 一直在與新聞集團 (News Corp.)、Axel Springer SE 和《時代雜誌》(Time) 等出版商達成授權協議，以訓練其 AI 模型，並在其產品中整合更權威、最新的資訊。作為其中一些協議的一部分，OpenAI 也同意向用戶提供帶有出處的新聞摘要。
新聞集團執行長 Robert Thomson 在聲明中表示：「OpenAI 真正有才華的團隊天生就明白，為了讓人工智慧搜尋工具有效，必須建立在由可信來源提供的最高品質、最可靠的資訊基礎上。」
雖然 OpenAI 與大型出版商達成了協議，但它也受到了包括《紐約時報》(NYT) 在內的幾家報紙的訴訟，指控其未經許可使用受版權保護的文章。
與此同時，OpenAI 的競爭對手在搜尋產品上也遇到了一些阻力。出版商擔心 Google 的 AI 搜尋功能可能會對其網站流量產生負面影響，Perplexity 還傳出抄襲事件。
OpenAI 表示，公司將替出版商提供一種管理自己在其新搜尋功能中的顯示方式的方法。此外，網站可以選擇在搜尋結果中出現，即使出版商不讓自家內容用於訓練 OpenAI 的模型。
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