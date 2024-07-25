美債殖利率下滑 前Fed三把手增添市場降息猜測

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 02:30

由於市場上對美國聯準會 (Fed) 很快降息的猜測越來越多，兩年期美債殖利率周三 (24 日) 跌至今年 2 月以來新低。投資人注意到的一點是，紐約聯準銀行前總裁杜德里 (William Dudley) 同日撰文表示改口支持 7 月降息，從保持高利率的鷹派轉變成降息的鴿派。

杜德里以《我改變了看法，Fed 需要現在降息》(I Changed My Mind. The Fed Needs to Cut Rates Now.) 的標題，認為 Fed 不必等到 9 月再降息，因為會增加經濟衰退的風險。

杜德里認為，Fed 讓美國經濟降溫的努力已經見效：富有的家庭仍在消費，其他群體普遍耗盡從之前政府巨額財政刺激中節省的資金，正在感受到利率上升對貸款的影響；貸款成本上升讓房屋建設陷入困境；政府投資計畫對經濟的推動看來正在減弱；就業成長放緩，更令人不安的是，三個月期平均失業率較此前 12 個月的低點上升 0.43 個百分點，非常接近薩姆規則 (Sahm Rule) 確定的門檻 0.5，無疑預示著經濟衰退。

與此同時，通膨壓力已顯著減弱。Fed 青睞的通膨指標－核心個人消費支出 * PCE) 物價指數年增 2.6%，略高於 Fed 的通膨目標 2%。從用於計算核心 PCE 的已發表數據推算，6 月 PCE 指標可能強化通膨放緩的趨勢。

目前交易員預估，Fed 今年會降息 64 個基點，第一次降息預料在 9 月。

美國短期公債殖利率周三跌幅最大，超過長期公債殖利率的跌幅。本周標售的兩年期公債殖利率一度下跌多達 7 個基點，至 4.39% 以下、基準 10 年期公債殖利率下跌約 3 個基點。

此舉正引發殖利率曲線趨陡的復甦——這是預料川普將在 11 月贏得總統大選投資者青睞的賭注。

NatAlliance Securities LLC 國際固定收益部門主管 Andrew Brenner 表示：「我們正看到一場完美風暴，暗示美國公債市場的大幅交易將繼續加劇。」

由於短期美國公債殖利率跌幅最大，備受矚目的利差升至幾個月來的最高水準。兩年期公債殖利率較 10 年期公債高出約 16 個基點，幾乎與今年 1 月創下的最小息差持平。另一個廣受歡迎的 30 年期、5 年期和更高殖利率之差擴大至約 37 個基點，距離 1 月高點不到一個基點。

Brenner 指出，德國製造業數據意外疲弱，暗示全球經濟成長正在放緩，而杜德里的言論是催化劑。

大摩分析師：我們正在進入降息周期

美國 7 月初的商業活動以兩年多來最快的速度加速，原因是服務業需求走強，不過製造業重新陷入萎縮。此外美國 6 月新屋銷售意外連續第二個月下滑。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益投資長 Michael Kushma 受訪時表示：「很明顯，我們正在進入降息周期。」

在 Kushma 看來，兩年期公債殖利率的下跌幅度足以反映出 Fed 即將降息的大部分情況。他說：「我認為 Fed 在未來六到九個月內不會降息到足以證明兩年期公債利率為 4.25% 或更低的水準。」

本周二標售 690 億美元兩年期公債，吸引創紀錄的投資人需求。投資者購買了約 91% 的債券，這是 2003 年以來的最高數據。

周三拍賣的 700 億美元 5 年期公債殖利率為 4.121%，高於拍賣結束時發行的債券殖利率 4.110% 的水準。此次拍賣的出價覆蓋比 (衡量拍賣興趣程度的指標) 為 2.40，而前 6 次拍賣的平均出價覆蓋比為 2.36。

美國短期公債殖利率在標售後小幅走高。BMO Capital Markets 策略師表示，雖然稍早的走勢可能會抑制部分對標售的需求，但整體數據仍相當樂觀。