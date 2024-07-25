NHK：日本計劃大幅調高時薪至紀錄新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 02:00

根據日本放送協會 (NHK) 周三 (24 日) 報導，日本勞動省的一個小組決定在本財政年度將全國平均最低薪資提高約 5%，達到每小時 1,054 日元(約 6.85 美元)，創下歷史最高漲幅。

這項措施是日本央行 (日銀 / BOJ) 為實現永續通膨和強勁薪資成長，進而提高當前接近零的利率所採取的先決條件之一。

提高法定最低薪資標準將有效提升家庭購買力，但同時也可能對那些利潤微薄的小企業構成壓力。

根據這項決策，勞工和企業代表計劃在 8 月舉行會議，根據各地區的具體情況確定具體的最低薪資成長幅度。新的最低薪資標準預估將從 10 月開始在各地區實施。

此外，日本政府已設定新目標，計劃在 2030 年代中期將最低薪資提升至每小時 1,500 日元。為了因應日益上漲的生活成本和勞動力短缺問題，今年日本大型企業將員工薪資上調 5.1%，這是 30 多年來最大的漲幅。