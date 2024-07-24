傳日銀下周將考慮升息 公布購債規模減半計畫

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 19:40

路透周三 (24 日) 援引知情人士消息報導，日本央行 (日銀 / BOJ) 可能會在下周的貨幣政策會議上討論是否升息，並且公布未來幾年將購債規模縮減約一半的計畫，暗示其穩步退出大規模貨幣刺激政策的決心。

四位知悉日銀想法的知情人士透露，利率的決定將取決於董事會成員願意等待多久，以確定消費是否會復甦並將通膨穩定在日銀的 2% 目標附近。

超過四分之三接受路透調查的分析師預估，日銀本月將會按兵不動，可能會在 9 或 10 月採取下一步行動，不過 7 月 30 日至 31 日會議的結果仍不確定。

其中一位知情人士透露，有鑑於消費展望的不確定性，對日銀來說這次決策可能是一個艱難的決定。另一位知情人士則說，日銀面臨現在或今年稍晚採取行動的問題。

據悉，雖然日銀 9 人組成的董事會普遍認為有必要在短期內升息，但對於應該在下周還是今年晚些時候升息，他們仍未達成攻勢。

從經濟數據方面來看，日本核心通膨率在 6 月達到 2.6%，超過日銀兩年多來的目標，而且 5 月工人基本薪資成長創下 30 年來最高，足以讓鷹派官員認為現在升息的決策是正確的。

然而，近期疲弱的消費和家庭信心，讓鴿派官員有理由按兵不動，靜待更多數據出爐，觀察減稅和薪資上漲是否會如預期提振消費。

知情人士說，日銀下周貨幣政策結果是不確定的，部分原因是日銀認為沒有急著升息的理由，物價上漲仍然溫和，通膨預期穩定在 2% 附近。不過升息與否只是時間問題，日銀未來幾個月可能會採取行動。

報導指出，在 3 月剛結束負利率後，日銀仍將短期利率維持在零附近。外界預估下一次升息將開啟一個緊縮周期，屆時利率將達到既不會冷卻也不會刺激經濟成長的水準——分析師估介在 0.5% 至 1.5% 左右——但這個過程可能需要數年時間。

知情人士指出，對日銀來說還有很長的路要走，再次升息仍將讓日本貨幣狀況保持非常寬鬆。

值得注意的是，在本月的會議上，日銀還將公布量化緊縮 (QT) 計畫的細節，包括如何在未來一到兩年內縮減其龐大的債券購買計畫並縮減其近 5 兆美元的資產負債表。

消息人士稱，日銀可能會分幾個階段逐步縮減購債規模，步伐大致與市場主流觀點一致，以避免造成殖利率飆升。