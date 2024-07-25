美國原油庫存降至2月以來最低 國際油價走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 00:50

美國能源情報署 (EAI) 周三 (24 日) 最新公布數據顯示，上周原油庫存連續第四周下滑，降至今年 2 月以來最低水位，消息傳出後國際油價雙雙走高，從連續下跌的頹勢中反彈。

截稿前，9 月交割的西德州原油期貨上漲 1.47%，至每桶 78.09 美元；9 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.37%，至每桶 82.12 美元。

根據 EIA 數據：

上周原油庫存減少 374.1 萬桶，市場預期減少 260 萬桶，前值減少 487 萬桶

上周庫欣原油庫存減少 170.8 萬桶，前值減少 87.5 萬桶

上周汽油庫存減少 557.2 萬桶，前值增加 332.8 萬桶

上周餾分油庫存減少 275.3 萬桶，前值增加 345.4 萬桶

(圖：ZeroHedge)

EIA 報告顯示，美國汽油庫存下降幅度創 3 月以來最大，原因是一些煉油廠仍處於關閉狀態，夏季駕駛季節將季節性燃料需求推高至 2021 年以來的最高水準。儘管駕駛季節通常在 7 月下旬達到高峰，但可能仍有一些上漲空間。

Tortoise Capital Advisors 的投資組合經理 Rob Thummel 表示：「現在仍是夏季駕駛季節而且還有假期，未來幾周仍可能有一些不錯的需求數據。」

Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 則說：「(EIA) 報告非常樂觀。我們看到汽油庫存大幅上升，原油庫存大幅減少，這確實表明未來市場可能會看到更多的原油庫存減少，看起來需求超過了供應。」

然而，市場對全球夏季需求仍持謹慎態度。能源分析師稱，預估美國煉油商第二季獲利將較去年同期大幅下滑，因夏季駕車旺季低迷削弱了煉油利潤率。

另一方面，由於以色列和哈馬斯 (Hamas) 之間的停火談判，以及人們對全球最大原油進口國中國經濟放緩將削弱全球石油需求的持續擔憂，油價正面臨壓力。

油價最近一輪走軟正值外界擔心全球最大原油進口國中國的需求走軟之際，技術交易員加劇油價的下行壓力。此外，世界第三大石油進口國和消費國印度政府數據顯示，6 月印度的原油交付量也下滑至 2 月以來的最低水準。

儘管如此，由於石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 持續實施產量限制，今年迄今期貨價格仍較高。根據外媒對俄羅斯流量的統計顯示，出口降至去年 12 月以來新低。

俄羅斯能源部周三表示，俄羅斯還計劃在 10 月和 11 月以及明年 3 月至 9 月期間進一步削減原油產量，以彌補今年稍早的過剩產量。