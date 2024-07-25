美國FBI局長談川普槍擊案：槍手曾使用無人機 搜索過甘迺迪遇刺案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 08:30

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）周三（24 日）表示，共和黨總統候選人川普槍擊案槍手在造勢活動登場前，曾使用無人機，以了解活動地點，他還搜索過美國前總統甘迺迪遇刺案的細節。

7 月 13 日傍晚，美國賓夕法尼亞州 20 歲男子克魯克斯，從距川普造勢活動演講台大約 140 公尺的一處建築物屋頂連開數槍，導致川普右耳上部受傷，現場觀眾一人死亡，兩人重傷。克魯克斯被當場擊斃。

據《CNN》報導，瑞伊周三在美國國會眾議院司法委員會聽證會上說明調查最新進展，他說在槍擊案當天下午 4 時左右，也就是川普登台前兩個小時，克魯克斯曾使用無人機，查看活動地點。

這架無人機在空中飛行了大約 11 分鐘，調查人員研判，克魯克斯透過手機觀觀看無人機的畫面。在槍擊事件發生後，調查人員在克魯克斯的車裡發現了這架無人機。

另外，瑞伊說，調查人員在克魯克斯的車裡發現兩枚炸彈，也在他家發現一枚炸彈，但克魯克斯應該沒有能力從屋頂引爆這些炸彈。

調查人員表示，克魯克斯使用 AR-15 步槍，朝川普開了大約 8 槍，然後被特勤局反狙擊手擊斃。

FBI 官員一再聲稱，克魯克斯是單獨行動，使用的是父親合法購買的步槍。瑞伊周三也重申，沒有證據表明此案有共謀者。

瑞伊強調：「我已經說了好多次了，我們生活在一個威脅加劇的環境中，槍手已經死了，但 FBI 的調查仍在進行。」

調查人員檢查了克魯克斯的手機和筆電，查看他的搜索紀錄和臥室，並詢問了他的家人和朋友，但調查人員很難確定克魯克斯犯案的動機。