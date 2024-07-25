美股盤中跳水 那指崩逾500點、美股七雄全倒

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 01:17

美股主要指數周三 (24 日) 盤中全面跳水，此前特斯拉、Google 母公司 Alphabet 財報表現不佳打擊市場情緒，然而雪上加霜的是，美國最新公布的製造業景氣黯淡，加劇投資人的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌逾 500 點或近 2.8%，恐怕創下 2022 年下半年以來最差單日表現，標普 500 指數跌逾 1.6%，費城半導體指數跌近 3.8%。

個股方面，Alphabet(GOOGL-US) 周三盤中股價下跌 4.62%，每股暫報 173.40 美元。雖然該公司上季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，但 YouTube 廣告收入卻不及預期，讓亮眼財報蒙塵。

特斯拉 (TSLA-US) 周三盤中股價下跌 10.46%，每股暫報 220.80 美元，受到上季業績低於預期、汽車營收年減 7% 影響，股價表現一路低迷。

與此同時，其他科技股也因上述兩大科技股連累而下跌，輝達 (NVDA-US) 和 Meta Platforms(META-US) 分別下跌 5.02%、4.48%，微軟 (MSFT-US) 下跌 3.33%、亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.32%、蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.03%。

作為「美股七雄」打頭陣公布財報的特斯拉和 Alphabet 備受市場矚目，因為這些大型科技公司替今年美股大部分的漲幅貢獻良多，因此業績不佳也讓投資人信心盡失。

Strategas 策略師 Ryan Grabinski 在報告寫道：「美股最容易出現輪轉的情況之一是，這七家科技巨擘的盈利出現下滑。一段時間以來，我們一直在討論『人工智慧熱潮』最終將如何轉變為『人工智慧失望』。」