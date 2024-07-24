美7月服務業PMI初值創逾兩年新高 製造業PMI初值跌入萎縮區間

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 22:48

全球標普 (S&P Global) 周三 (24 日) 公布採購經理人指數(PMI) 初步調查顯示，由於服務業需求走強，7 月初美國商業活動以兩年多來最快速度加速擴張，不過製造業 PMI 跌入 50 榮枯線下，與此同時物價指數有所降溫，透露通膨放緩趨勢。

美 7 月製造業 PMI 初值創 7 個逾新低，服務業 PMI 初值創逾兩年新高。(圖：ZeroHedge)

美國 7 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 49.5，預期 51.7，前值 51.6，創 7 個月新低

服務業 PMI 初值報 56.0，市場預期 54.7，前值為 55.3，創 28 個月新高

綜合 PMI 初值報 55.0，市場預期 53.9，前值 54.8，創 27 個月新高

(圖：ZeroHedge)

根據報告，儘管衡量服務供應商活動的指標顯示出自同年 3 月以來最快成長，但製造業卻回落至收縮區間。

另外，服務業的新業務指數升至一年來新高，數據透露在美國經濟持續成長的同時，企業轉嫁更高成本的能力有限。

值得注意的是，包括運輸成本上升和薪資上漲在內的投入價格綜合指標攀升，即便如此，產出價格的成長放緩至 6 個月來的低點。

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示在一份聲明中表示:「PMI 初值暗示第三季的『金髮女孩』情景，即經濟以強勁的步伐增長，而通膨放緩。」

Williamson 指出，從產出的角度來看，經濟成長已變得令人擔憂地扭曲，隨著服務業進一步走強，製造業重新陷入萎縮。

至於勞動力方面，服務業和製造商的就業指數顯示，當月員工人數幾乎沒有增加。