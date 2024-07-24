中國加速採購 全球四大半導體設備廠中國營收比率提高一倍

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-24 14:47

美國銀行分析師周一（22 日）在報告中表示，艾司摩爾（ASML）等全球四大半導體設備製造商，從 2022 年底以來，中國市場占總營收的比率提高一倍以上，凸顯了中國加速採購的影響。

美銀發現，中國市場占這幾家公司總營收的比重，在今年第 1 季達到 41%，遠高於 2022 年第 4 季的 17%。

美銀在報告指出：「美國政府在 2022 年 10 月緊縮出口限制措施以來，中國加速採購半導體製造設備，以發展自己的半導體製造能力。」

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