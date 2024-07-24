中國加速採購 全球四大半導體設備廠中國營收比率提高一倍
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-24 14:47
美國銀行分析師周一（22 日）在報告中表示，艾司摩爾（ASML）等全球四大半導體設備製造商，從 2022 年底以來，中國市場占總營收的比率提高一倍以上，凸顯了中國加速採購的影響。
據美國《CNBC》周二報導，美銀檢視了科林研發（Lam Research）、ASML、科磊（KLA）、應用材料（Applied Materials）(AMAT-US) 等全球四大半導體設備製造商的營收。
美銀發現，中國市場占這幾家公司總營收的比重，在今年第 1 季達到 41%，遠高於 2022 年第 4 季的 17%。
美銀在報告指出：「美國政府在 2022 年 10 月緊縮出口限制措施以來，中國加速採購半導體製造設備，以發展自己的半導體製造能力。」
北京當局尋求強化本土科技自給能力，中共在二十屆三中全會再次確認此一目標。
美國政府在 2022 年 10 月起對銷往中國的先進半導體與相關製造設備祭出廣泛出口管制措施。上周《彭博》更披露，拜登政府考慮對出口至中國的半導體設備採取更加嚴格的措施，此舉可能會影響非美企業。
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