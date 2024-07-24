〈美股早盤〉大型科技公司業績令人失望 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 21:41

美股主要指數周三 (24 日) 開低，其中以科技股為主的那斯達克指數跌幅最大。此前特斯拉、Alphabet 公布的最新業績表現平平，引發投資人對大型科技公司主導地位以及人工智慧 (AI) 熱潮的質疑。

截稿前，道瓊工業指數跌近 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 310 點或近 1.8%，標普 500 指數跌逾 1%，費城半導體指數跌近 2%。

特斯拉、法國酩悅軒尼詩－路易威登集團 (LVMH)、德銀(DB-US) 的最新財報不盡人意，加劇投資人對全球企業健康狀況的擔憂。美股開盤前，那斯達克 100 指數期貨跌逾 1%、特斯拉盤前股價跌近 8%。

華爾街分析師正在仔細研究本周公布的大量財報，尋找今年上半年科技股推動的漲勢將持續更長時間的跡象。時序進入夏季，市場將面臨壓力，隨著美國總統大選的步伐加快，不確定性也可能加劇市場波動。

Natixis Wealth Management 投資長 Benoit Peloille 表示：「我們在財報季看到的是，分析師相當樂觀的獲利預期與放緩的經濟成長之間的差距越來越大。隨著失業率的上升，收入令人失望是意料之中的，這就是我們這個季度看到的情況。」

到目前為止，標普 500 指數成分股公司中約有五分之一公布業績。像往常一樣，分析師預估在聖誕季前有所下滑，但摩根士丹利 (MS-US) 的 Michael Wilson 和巴克萊 (BCS-US) 的 Emmanuel Cau 等市場策略師警告，這次評等下調幅度較小，為出現意外正面訊息設定更高的門檻。投資人似乎特別擔心營收情況，只有不到一半的公司業績會優於預期。

美國政治方面，從競選捐款、市場預測和支持人數等方面衡量，拜登交棒賀錦麗對大選選情的影響是立竿見影的。最早公布的是 Morning Consult 全國性民調，這是自拜登周日宣布退選決定以來首個重大民調，其結果顯示賀錦麗支持率 45%，比起川普的 47% 僅落後 2%，在誤差範圍內，比拜登的落後 6% 已大有改善。此外最新出爐的路透 / 益普索調查顯示，賀錦麗在登記選民中以 44% 的支持率領先川普的 42%。

此外，分析師上調預測，認為金價預料在未來幾個月內再創新高，原因是地緣政治緊張局勢、貨幣政策寬鬆預期和美國大選的不確定性支撐了需求。

該調查訪問了 39 位分析師和交易員，結果顯示，今年黃金價格的預估中位數為 2,300 美元 (三個月前預測為 2,190 美元)，第三季為 2,387.50 美元，第四季為 2,445 美元。2025 年為 2,496.36 美元。

截至台北時間周三（24 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 1.48%，至每股 221.69 美元

天風國際證券分析師郭明錤在社群平台 X(前推特)發文指出，三星最快預估自 2026 年開始出貨 1/2.6 吋的 48MP 超廣角影像感測器 (CIS) 給蘋果的 iPhone，打破多年來索尼 (Sony) 獨供蘋果 CIS 的局面。為此，三星已成立專門的團隊來服務蘋果。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 9.90%，至每股 222.00 美元

特斯拉上季營收為 255 億美元，市場預期為 248 億美元，年增 2%，不過淨利從去年同期的 27 億美元，年減 45% 至 14.8 億美元。另外還有幾個值得留意的要點：Robotaxi 將於 10 月 10 日發布，有可能在今年底、最晚明年投入使用。馬斯克表示，特斯拉有可能在今年底在其他市場獲得 FSD 許可，例如歐洲和中國。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 4.47%，至每股 173.66 美元

Google 母公司 Alphabet 第二季財報顯示，營收 847.42 億美元，年增 14%，淨利 236.19 億美元，年增 29%，皆超市場預期。廣告業務是主要收入來源，其中搜尋和其他廣告收入成長 14%，YouTube 廣告收入成長 13%，但會員網路收入下降 5%。雲端業務營收首次超 100 億美元，較去年成長 29%，AI 需求推動成長。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月營建許可月增率修正值報 3.9%，預期 3.4%，前值 - 2.8%

美國 6 月營建許可年化總數修正值報 145.4 萬戶，預期 144.6 萬戶，前值 139.9 萬戶

美國 6 月批發庫存月增率初值報 0.2%，預期 0.5%，前值 0.6%

美國 7 月製造業 PMI 初值預期 51.7，前值 51.6

美國 7 月服務業 PMI 初值預期 54.7，前值 55.3

美國 7 月綜合 PMI 初值預期 53.9，前值 54.8

美國 6 月新屋銷售年化月率預期 3.4%，前值 - 11.3%

美國 6 月新屋銷售年化總數預期 64 萬戶，前值 61.9 萬戶

華爾街分析：