保險公司Parametrix：財星500大企業在全球IT大故障中損失54億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 20:04

保險公司 Parametrix 周三 (24 日) 表示，財星 500 大企業 (不包括微軟 (MSFT-US)) 將面臨 54 億美元的財務損失，原因是近期網路安全公司 CrowdStrike(CRWD-US) 造成的全球 IT 大當機所致。

CrowdStrike 對其安全軟體的錯誤更新導致安裝微軟 Windows 作業系統的電腦當機，擾亂全球的網路服務，並影響到包括航空、銀行和醫療保健在內的眾多行業。

Parametrix 在聲明中表示，對財星 500 大企業來說，這次大當機造成的保險損失可能總計 5.4 億至 10.8 億美元。

大型網路保險公司 Beazley 本周表示，在大規模 IT 服務中斷後，該公司不打算改變其綜合比率 (Combined Ratio) 指引，綜合比率是衡量承保獲利能力的關鍵指標。