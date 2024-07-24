歐元區7月製造業PMI初值創7個月新低 商業活動陷入停滯

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 20:23

全球標普 (S&P Global) 周三 (24 日) 公布最新數據顯示，7 月歐元區經濟活動幾乎接近停滯，原因是受到德國經濟意外下滑影響。

全球標普 (S&P Global) 與德國漢堡商業銀行 (HCOB) 公布的歐元區 7 月製造業、服務業採購經理人指數 (PMI) 初值均不及預期，而歐元區最大的兩個經濟體德國與法國的表現持續落後於整個地區，其中德國的製造業 PMI 四個月來首次下降，而法國的商業活動則連續第 3 個月下降。

歐元區 7 月 Markit PMI 報告：

綜合 PMI 初值 50.1，低於預期和前值的 50.9，創 5 個月以來新低

服務業 PMI 初值 51.9，低於預期 52.9 ，低於前值 52.8，創 4 個月以來新低

製造業 PMI 初值 45.6，低於預期 46.1，低於前值 45.8，創 7 個月以來新低

7 月歐元區新訂單連續第二個月下降，企業信心指數降至 6 個月低點，導致企業停止了自 2024 年初開始的招聘活動。與此同時，2024 年迄今為止，製造業勞動力數量下降幅度最大。

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「製造業的情況嚴重惡化，抵消了服務業的溫和增長。」

德國 7 月 Markit PMI 報告：

綜合 PMI 初值 48.7，低於預期 50.6，低於前值 50.4，創 4 個月以來新低

服務業 PMI 初值 52，低於預期值 53.3，低於前值 53.1

製造業 PMI 初值 42.6，低於預期值 44，低於前值 43.5

7 月德國經濟活動減弱，復甦進程受阻，綜合 PMI 初值 48.7，意外陷入萎縮區間，服務業、製造業 PMI 均較上季下滑。

數據顯示，德國製造業收縮意外惡化，達 3 個月以來最低點，服務業表現也不佳，跌至 4 個月最低點，而受製造業生產進一步下降和服務業活動成長放緩的雙重影響，綜合 PMI 初值從 6 月的 50.4 降至 48.7，重新跌回榮枯線 50 下方。

有分析指出，德國民間企業在 7 月出人意料地萎縮，削弱下半年經濟成長加速的希望。

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「這看起來是一個嚴重的問題。... 製造業的疲軟似乎還將持續，預計至少要到今年秋季才會出現潛在的反彈。」

法國 7 月 Markit PMI 報告：

綜合 PMI 初值為 49.5，高於預期和前值的 48.8

服務業 PMI 初值 50.7，高於預期值 49.7，高於前值 49.6

製造業 PMI 初值為 44.1，低於預期值 45.9，低於前值 45.4

受惠選舉期的結束和巴黎奧運會即將召開的影響，服務公司的商業活動自 4 月以來首次出現成長，而法國製造業 PMI 再度下挫。

而法國私部門產出出現小幅收縮，其中製造業產出連續第 26 個月下降，本月也是自 1 月以來最快的收縮。