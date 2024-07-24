傳南韓LG正與中國材料商談判 替歐洲提供低成本電動車電池

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-24 20:57

路透周三 (24 日) 報導，南韓 LG 能源解決方案公司 (LG Energy Solution, LGES) 一位高層表示，該公司正在和大約三家中國供應商就替歐洲生產低成本電動車電池進行談判。此舉透露在歐盟對中國製造電動車加徵關稅後，競爭將會加劇。

LGES 先進汽車電池部門負責人 Wonjoon Suh 向路透表示：「我們正在與中國公司進行談判，他們將與我們一起開發磷酸鐵鋰 (LFP) 陰極，並為歐洲生產。」但他拒絕透露這些公司的名稱。

他還說，公司正在考慮各種措施，包括成立合資企業和簽署長期供應協議。這種合作關係應有助於 LGES 在 3 年內將其 LFP 電池製造成本降至與中國競爭對手相當的水準。

報導指出，LGES 的潛在合作夥伴關係出現之際，全球電動車產業正努力應對需求急劇放緩，並突顯出非中國電池公司面臨越來越大的壓力，即汽車製造商要求將價格降至與較便宜的中國競爭對手相當的水準。

磷酸鐵鋰陰極是電動車電池中最昂貴的零件，約占電池總成本的三分之一。目前大多數電動車電池使用兩種類型的陰極之一：鎳基陰極或 LFP 陰極。

電池市場追蹤機構 SNE Research 指出，中國主導全球 LFP 陰極供應，其最大的生產商是湖南裕能新能源電池材料 (301358-CN)、德方納米 (300769-CN) 和湖北萬潤新能源科技 (688275-CN)。

LGES 一直專注於生產鎳基電池，目前正在向中國競爭對手主導的 LFP 電池生產領域擴張，因為汽車製造商希望擴大產品陣容，推出更實惠的車型。

Suh 說公司正在考慮在三個地點——摩洛哥、芬蘭和印尼——與中國公司一起為歐洲市場生產 LFP 陰極。

報導指出，LGES 一直在與美國、歐洲和亞洲的汽車製造商討論 LFP 電池供應協議。但 Suh 說，歐洲對平價電動車的需求更為強勁，這一市場約占該地區電動車銷量的一半，高於美國。

根據 SNE Research 透露，今年 1 至 5 月，在歐洲電動車電池市場上，LGES、三星 SDI、SK On 的市占率為 50.5%，其中 LGES 的市占率為 31.2%。另一方面，中國電池競爭對手在歐洲的市占率為 47.1%，以寧德時代 (300750-CN) 的 34.5% 領先。