Hahow線上學習平台打通全通路 將朝IPO發展

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-23 19:19

線上學習平台 Hahow 好學校今 (23) 日指出，以成為全民的學校為目標，領先業界打通消費端、企業端、校園端和政府端，發展出全通路消費場域，Hahow 共同創辦人江前緯說，好學校會朝 IPO 的方向發展，目標是從教育公司升級為人才公司，正在全力奠定發展基礎。

江前緯說明，目前企業客戶占比約 30%，公部門占約 10%，仍有高達 60% 是個人使用戶，會員又以 30-34 歲的上班族為主，顯示技能時代來臨，人們不僅橫向融入生活場景的多元興趣，未來更縱向強化技能，讓學習有效賦能。

目前 Hahow 累計 700 名創作者和 1300 堂多元的深度數位學習課程內容，會員數近 110 萬會員，目標明年將上看 120 萬，客單價貢獻達 2949 元。

Hahow 觀察，線上學習不僅已成為民眾日常，學習參與度也逐年提升，單一年度的累積完成用戶課堂數達 140 萬堂，課作業完成數近 3 萬次。

而 Hahow 去年已開課整體課程營收突破 2 億元，且透過有效的內容與持續性經營，即便宣傳期結束，創作者每月仍可持續獲利，有 20% 創作者在募資期開課後，每年擁有百萬課程營收。

值得注意的是，而 Hahow for Business 連續三年營收成近倍數成長，客戶續約率達 90%，累計企業採用家數突破 250 家，包含國泰集團、新光人壽、台灣大哥大、英業達、研華科技、LVMH、珍煮丹、麥當勞、信義房屋等，各行各業近 25 萬員工使用 Hahow for Business 進行培訓。