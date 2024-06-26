高盛：生成式AI將重塑線上消費 雲端供應商是早期受惠者

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-01 15:50

高盛的深入研究表明，生成式人工智慧將影響眾多子行業的線上消費者習慣，包括數位廣告、電子商務、雲端運算、線上旅遊、娛樂、教育技術和線上約會等。

在初始階段，大型雲端供應商可能會從消費者廣泛採用人工智慧中受益最多。

高盛在《生成人工智慧第六部分：審視消費互聯網格局》報告中指出：「在接下來的兩年裡，我們估計超大規模企業的資本支出強度將會上升，包括亞馬遜 (AMZN-US) AWS、Meta Platforms (META-US) 和 Google (GOOGL-US)，總資本支出將從 2023 年的 840 億美元 (占總收入的 17%)，增加到 2025 年的 1400 億美元 (占總收入的 22%)，因爲超大規模企業仍在尋找機會，並希望滿足客戶更高性能的計算需求。」

報告認為，這些投資的回報狀況，將隨著時間的推移而形成，但雲端提供者是向人工智慧轉變的直接近期受益者，因為他們透過這些工作負載產生收入。

高盛預計，由生成式人工智慧驅動的網路，將改變消費者在無數線上環境中互動的方式，尤其是隨著更強大的人工智慧助理的崛起。

高盛指出，從長期來看，新設備 (AR/VR 眼鏡和頭顯，以及其他可穿戴設備) 以及在這些設備中集成人工智慧助手具備潛力，它們將補充或取代行動裝置，作為主要網路存取點消費者，類似於行動裝置取代個人電腦的情況。

報告預計還將創建新的貨幣化模式。例如，生成式人工智慧工具可以擴大創作者經濟的潛力。建構模型的資料許可也應該增加，就像 Google 和 Reddit 之間的交易一樣。提供優質人工智慧功能是另一個收入途徑。

線上購物模式也將發生變化。瀏覽和手動滾動商品將在很大程度上，被人工智慧助理或演算法所取代，將購物者直接引導至特定商品。