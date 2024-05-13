OpenAI將升級ChatGPT與GPT-4 線上直播秀新功能

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 19:30

ChatGPT 製造商 OpenAI 計劃周一 (13 日) 宣布其旗艦人工智慧 (AI) 聊天機器人以及最先進語言模型 GPT-4 的更新，該公司執行長阿特曼 (Sam Altman) 上周五曾在 X(前推特) 表示：「(更新後) 感覺就像魔法一樣」。

該公司在 X 上表示，將於美西時間周一上午 10 點 (台灣時間周二凌晨一點) 舉行直播會議，展示 ChatGPT 和 GPT-4 的一些更新。

路透上周引述消息人士的話報道，這家微軟 (MSFT-US) 支持的新創公司計劃在周一宣布一款基於 AI 的搜尋引擎產品，與此同時 Google(GOOGL-US) 將於隔天 (周二) 召開 I/O 開發者大會。

但據知情人士透露，OpenAI 決定推遲發布搜尋產品。阿特曼在 X 上表示：「此次發布的產品不是 GPT-5，也不是一個搜尋引擎，但我們一直在努力開發一些我們認為人們會喜歡的新產品！對我來說就像魔法一樣。 」

OpenAI 正面臨著擴大 ChatGPT 用戶基礎的壓力。 ChatGPT 是 OpenAI 的旗艦聊天機器人產品，它以能夠產生類似人類的書面內容和一流的軟體程式碼而令世界驚嘆。

ChatGPT 在 2022 年底推出後不久，就被稱為有史以來最快達到 1 億月活躍用戶的應用程式。然而，根據分析公司 Similarweb 的數據，ChatGPT 網站的全球流量在過去一年一直處於雲霄飛車狀態，現在才回到 2023 年 5 月的高峰。

業內專家表示，給 ChatGPT 類似搜尋引擎的功能，使其能夠存取即時、準確的網路訊息，這顯然是下一步，也是 ChatGPT 當前迭代所面臨的難題。

這也將讓 OpenAI 與 Google 和資金雄厚的新創公司 Perplexity 形成直接競爭。Google 已經宣布為自己的同名搜尋引擎提供生成式 AI 功能，而後者透過提供原生 AI 搜尋介面，在結果和圖像中顯示引文，並在回覆中顯示文本，從而獲得吸引力。