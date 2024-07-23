群創攜手MAZDA瑞達汽車 打造5G AIoT售後服務平台

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-23 17:07

面板大廠群創今 (23) 日宣布，執行「擴大中小企業 5G 創新服務應用計畫 - 汽車 5G AIoT 售後服務平台」，攜手 MAZDA 瑞達汽車打造全台第一家「汽車 5G AIoT 售後服務平台」以及「5G 維修直播」。

群創光電總經理楊柱祥表示，汽車後裝市場 (after market) 延伸至維修服務是含金量高的潛力市場，導入 5G 及 AIoT 解決方案不僅強化品牌商合作，此次結盟 31 家汽車零件產業鏈加入瑞達 AI 商城也是一大創舉，提供少量多樣彈性服務，預計創造千萬產值。

隨著汽車產業科技朝智慧化、自動化、虛實化與協同化發展，帶動汽車維修產業鏈加值服務升級，群創此次整合台灣大哥大企業服務 5G 直播與亞博福爾摩沙 AI 客服商城解決方案，打開封閉傳統的汽車維修服務業，邁向 5G AIoT 數位化升級之路。

此次雙方合作聚焦二大創新，首先是 5G 維修直播間，突破傳統封閉、單向維修流程，車主輸入車號可即時觀看，藉由超高速、低延遲特色，清楚了解車況，與技師溝通零件更換需求。

瑞達汽車副董事長康智淵表示，透明化維修流程為維修車廠一大創舉，實現 MAZDA 以人為本 Omotensashi 誠心款待的行動，融合 5G AIoT 黑科技，即時互動溝通可強化車主品牌信賴感與黏著度。

其次是 5G AI 虛擬客服商城自動銷售導購，提升精準回購率，MAZDA 在台十年，服務 18 萬輛車主，帶動台灣車用中小企業產業鏈，此次瑞達汽車導入 5G AI 商城，透過生成式 AI 瑞瑞客服系統，線上介紹車款與零組件。

透過 AI 自然語言處理 (NLP) 擷取人與人對話中的資料，讓每個客戶於服務中更透明了解產品與誠心款待的多元服務提供；瑞達 AI 商城自 3 月上線至今逾 4 個月，已經超過 3 萬使用人次，創造 1300 萬元消費金額。

康智淵表示，汽車零組件競爭激烈，此次導入啟耀光電 LED 燈、快譯通行車紀錄器等，策略聯盟大咖汽車零組件亦是瑞達 AI 商城平台的實力展現，車主可從商城了解車用配件、維修耗材差異與特色、建立 MAZDA 高品質車用零組件生態系，去蕪存菁。