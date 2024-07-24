全面戒備！台電調度逾6000名搶修人力 備妥防災設備積極待命

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-24 10:11

凱米颱風來勢洶洶，台電昨 (23) 日已完成防災設備及備料盤點作業，並調度逾 6,000 名搶修人力、備妥車輛與機具待命，全面戒備強風豪雨可能帶來的災害。本次凱米颱風可能帶來磅礡雨量，對於山區及離島等易受風災影響與外界斷聯的地區，台電也超前部署因應整備，台電董事長曾文生及台電工會理事長吳有彬共同前往第一線、位於新莊的台北西區營業處，致贈同仁搶修背包及毛巾。

台電說明，本次凱米颱風襲台，其路徑由台灣本島東南部外海直驅北北基桃宜，預估北部地區受影響程度較大，對此台電已全面盤點人力及設備資源，並啟動跨區處支援機制，調度南部各區處搶修人力，總計部署超過 6,000 名搶修人力、逾 1,600 輛搶修車輛及逾 1,000 台搶修機具，動員最大能量投入修復作業，致力縮短復電時間。針對綠島、蘭嶼、小琉球等離島，台電也超前部署派遣逾 30 名人力進駐，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電指出，因應北部重點區域積極整備待命，昨 (23) 日下午曾文生及吳有彬即共同前往第一線、位於新莊的台北西區營業處，致贈同仁搶修背包及毛巾，象徵台電穩定供電、投入搶修的團隊紀律及榮譽感展現，現場亦提醒同仁在後續颱風搶修之餘，也須特別注意工作安全。

台電表示，每年颱風季來臨前，台電均會召開防颱會議，檢討各項防颱準備作業執行狀況，包括人員與設備的盤點，設施的檢查，以及電力設施淹水防範等，努力確保將災情對供電的影響降至最低。針對颱風造成的停電事故，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，積極搶修儘快復電，惟搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，敬請民眾諒解。

台電也呼籲民眾加強防颱，例如加強固定招牌及看板、取下懸掛物，避免強風吹落電線引發斷線或停電。民眾如發現電線掉落與外露情形，請立即通知台電處理；另豪雨易使大樓地下配電室淹水，恐影響台電人員搶修作業，也請民眾加強地下室防淹水措施。此外，如有抽水站等須持續運轉之相關單位或設備，或是須 24 小時使用維生設備之用戶，請透過自備發電機或不斷電設備及早因應。