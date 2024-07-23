〈房產〉降溫訊號？6月五大銀行新承做房貸額下滑百億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-23 19:03

中央銀行今 (21) 日公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額較上月下滑 150.14 億元至 1012.21 億元，不過，新青安專案占總房貸比重續衝破 40%，續創 2016 年 7 月以來新高。

央行說明，6 月新青安貸款占總房貸比重為 40.92%，月增 0.28 個百分點，呈現連兩個月超過 40%，但房貸金額轉為下滑，終結連 3 個月大增。

對於此是否為房市開始降溫的跡象，央行解釋，主要是因 6 月工作天數較 5 月少，六都移轉棟數均呈現月減態勢，短期內還看不出來整體房貸金額是否有下降趨勢。

央行進一步提到，房市熱絡也不是只有新青安因素，還包括土地的稀有性、台商回流擴廠、景氣回溫、台股創造的財富效果等，均是推升房市熱度的原因。

6 月六都買賣移轉棟數達 2.4 萬棟，年增 17%，但因工作天數較 5 月減少 8.7%，買賣移轉棟數月減 12%，其中，除了桃園市月增 8.5%，其餘五都均較 5 月量縮，台北市月減 13.7%，新北市月減 19.1%，台中市月減 3.9%，台南市月減 15.6%，高雄市更是月減 22.1%。