〈台新銀攻九州〉業務量應接不暇 總座林淑真：福岡支行力拚3年內獲利

鉅亨網記者陳于晴 日本福岡 2024-07-23 16:54

台新銀行東京分行福岡支行今 (23) 日舉行開幕記者會，台新銀新任總經理林淑真正式對外亮相，看好台積電進駐熊本帶來商機，對於福岡支行表現相當有信心，開業短短 3 個月「業務量應接不暇」，力拚 3 年內獲利；東京分行積極參與國際聯貸案，總資產快速成長，已超過 1300 億日元，未來目標雙位數成長。

林淑真致詞時表示，台新銀行深耕台灣超過 30 年，在台灣擁有 101 個分行，海外方面，近 20 年，台新在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國大陸及泰國，共 9 個國家設有 11 個海外據點，其中，台新在 2016 年設立了日本東京分行，並在今年 4 月 23 日迎來日本第二個據點－福岡出張所 (支行)。

林淑真指出，台、日雙方在經濟貿易往來上一直都非常緊密地連結，也是彼此前五大的貿易夥伴國，近年來因為台積電在九州熊本設廠，讓大家對九州這個地區有更深入的了解。

九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，成為半導體公司設廠的首選之地。特別是福岡作為九州地區的經濟中心之一，不僅擁有發達的交通運輸，還有先進的產業基礎設施，使福岡成為非常有利於企業發展和投資的地點。

林淑真說，福岡支行營業項目多元，台新銀行以福岡為中心，服務西日本及九州地區之台灣自然人、法人及日本當地企業，並與東京分行密切合作，提供日本地區客戶整體的服務。未來也會積極地整合台新銀行在海內、外地區的金融網絡，提供更全方位的服務。

不過，銀行經營海外市場，前期相當辛苦，都要投入大量資金成本，林淑真指出，對於一般海外分行，都期待至少 5 年內要賺錢，然而，東京分行開業後相當順利，僅 3 年就提前達陣，因此，也給予福岡支行高度期待，最快 3 年一定要賺錢。

東京分行總資產已經超過 1300 億日元，對於未來展望，林淑真表示，希望未來能有兩位數成長，福岡支行業務非常多，自 4 月 23 日開業迄今，業務量已呈應接不暇，主要受惠台積電供應鏈移到九州，且日本半導體產業也漸漸往九州、熊本靠攏，業務量方面不是太大的問題，期望福岡支行能夠很快的獲利。

台新銀新任總經理林淑真 (中) 正式對外亮相。(鉅亨網記者陳于晴攝)

東京分行行長高森幸太郎表示，東京分行於 2016 年 10 月開業，為台新第三個海外據點，開業以來，主要為台資企業及其企業主在日本開展業務或投資目的，提供開戶、貸款等服務，同時積極參加國際性聯貸案，帶動資產規模快速成長，事實上，東京分行只花了 2 年半的時間就提前轉盈。