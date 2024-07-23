〈房產〉全台火熱房市面臨資金成本走高 房仲示警：銀行房貸恐吃緊

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 11:14

受到過去一年房市交易火熱影響，房貸餘額一年時間暴增 9304 億元，導致部分銀行放款水位逼近紅線，部分銀行放款動作轉趨保守，市場傳出不收新案或者排隊等放款的消息，再加上近期台灣央行又調升存準率收回部分資金，購屋人後續借錢的成本可能會緩步增加。

統計顯示，今年 5 月消費者購置住宅貸款餘額已經達到 10.4 兆元，對比去年 5 月一年時間已經增加 9304 億元，而去年 5 月房貸餘額則是年增僅 4125 億元，由此可見過去一年時間放款速度與額度驚人。

曾敬德表示，銀行因應自己本身可放款額度就有不一樣的做法，過去也不是沒有個別銀行放款接近上限的狀況，只是這次似乎可以明顯感受到市場整體資金趨緊，主要包括房市好了一年短期放款太多，另外，央行升存準率回收資金也有影響，而近期市場對於新青安質疑聲也會影響銀行放款態度，立法院也要求金管會檢討銀行法 72-2 的法令是否過於寬鬆，也都可能讓銀行稍踩煞車。