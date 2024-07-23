〈房產〉全台火熱房市面臨資金成本走高 房仲示警：銀行房貸恐吃緊
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 11:14
受到過去一年房市交易火熱影響，房貸餘額一年時間暴增 9304 億元，導致部分銀行放款水位逼近紅線，部分銀行放款動作轉趨保守，市場傳出不收新案或者排隊等放款的消息，再加上近期台灣央行又調升存準率收回部分資金，購屋人後續借錢的成本可能會緩步增加。
統計顯示，今年 5 月消費者購置住宅貸款餘額已經達到 10.4 兆元，對比去年 5 月一年時間已經增加 9304 億元，而去年 5 月房貸餘額則是年增僅 4125 億元，由此可見過去一年時間放款速度與額度驚人。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從台灣央行調升存準率後，市場上資金就受到影響，比較快的是股票質押的利率都攀升，而銀行在過去一年面對房市火熱市況，又借了不少資金出去，導致短期可放款部位減少，陸續有銀行開始放款保守，民眾在購屋時應該多問幾家銀行，雖然不見得貸不到款，但可能貸款條件已經不如前幾年寬鬆，甚至要爭取到地板利率的難度也會增加，簡單說跟銀行借錢變貴了。
曾敬德表示，銀行因應自己本身可放款額度就有不一樣的做法，過去也不是沒有個別銀行放款接近上限的狀況，只是這次似乎可以明顯感受到市場整體資金趨緊，主要包括房市好了一年短期放款太多，另外，央行升存準率回收資金也有影響，而近期市場對於新青安質疑聲也會影響銀行放款態度，立法院也要求金管會檢討銀行法 72-2 的法令是否過於寬鬆，也都可能讓銀行稍踩煞車。
曾敬德建議，民眾若是貸款無法順利撥款，可能會影響到買屋流程，容易產生糾紛，建議民眾可能要先多問幾家銀行，且房貸管道除了傳統銀行外，還有網路銀行、農漁會等可以試看看，不過要拿到地板價的難度會增加。
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