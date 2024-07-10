房價不是央行經營目標 金融體系目前可承受壓力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-10 13:30

新青安政策實施後，全台各地房價漲幅明顯，中央銀行日前也祭出新一波打房措施，但被外界不少聲浪解讀為力道不足，央行總裁楊金龍今 (10) 日被立委問及房價議題，再度強調，房價不是中央銀行法的經營目標，央行關注的是金融穩定，而銀行體系目前可承受壓力。

據市調機構統計，第二季全台新案總銷金額達 7653.23 億元，供給、房價均創歷史新高，民眾瘋搶房的各種討論聲浪不斷，並憂心年輕人因此背上更沉重的房貸壓力。

楊金龍表示，房市變化是各部會密切注意的事情，央行也隨時密切注意，但房價不是中央銀行法的經營目標，中央銀行法的經營目標是金融穩定。

楊金龍進一步說明，一旦房價太高、泡沫了，並危害到銀行體系的債權，造成金融體系無法承受、發生問題時，會外溢到經濟的發展。

而央行觀察的是銀行的 NPL 逾期放款比率，亦即呆帳率，並實施壓力測試，目前看起來，銀行體系可以承受。