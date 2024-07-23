〈房產〉AI浪潮狂但房價更兇悍 新竹人不吃不喝逾10年才能買房

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-23 11:59

房價高漲連新竹人也逐漸吃不消，房仲業者彙整內政部數據，觀察七都歷年首季房價所得比，其中新竹縣房價所得比突破 10 倍大關，居民平均得不吃不喝 10.33 年才買得起房，與 2020 年相比變動值達 2.7，增值冠居七都。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，年初以來全球 AI 浪潮助長科技產業景氣向上，市場熱錢四溢情況下，身為科技重鎮的新竹縣市房價自然水漲船高。

據內政部統計，全台第一季房價所得比高達 10.35 倍，象徵國內居民平均得不吃不喝 10.35 年才買得起房，數值為有統計以來單季最高。觀察七大都會區房價所得比，其中以台北市達 16.08 倍冠居全台，而新北市 13.36 倍次之，台中市則以 12.33 倍位居季軍。

徐佳馨分析，房價與國內總體經濟、地方區域發展較有高度正相關，在疫情後觸動國內消費高漲，以及半導體產業龍頭帶動出口加速成長，根據日前中經院發布數據，台灣今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.81%，較 4 月預測值上修 0.43 個百分點，顯示全台經濟局勢穩定向上，此熱度也反應房市上，加上去年下半年政府推出優惠貸款方案，剛需買盤出籠，且國內工資高漲、缺工議題難解，致使房價持續維持漲幅趨勢。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，值得注意的是，新竹縣、市第一季房價所得比分別達 10.33、9.27 倍，與疫情時房價起漲的 2020 年相比，成長達 2.7、2.6 倍，成長幅度驚人；至於台南、高雄市分別達 9.76、9.91 倍，為七都相對房價所得比較低的二都，但與 2020 年同期相比成長達 2.5、2.6 倍，增加值也是名列七都前二、三名。