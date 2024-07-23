盤後速報 - 榮星(1617)下週(7月30日)除息0.28元，預估參考價23.52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
榮星(1617-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。
以今日(7月23日)收盤價23.80元計算，預估參考價為23.52元，息值合計為0.28元，股息殖利率1.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
榮星(1617-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。近5日股價下跌9.67%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|23.80
|0.28166
|1.18%
|0.0
|2023/07/27
|16.35
|0.29999
|1.83%
|0.0
|2022/07/28
|16.0
|0.823
|5.14%
|0.0
|2021/09/16
|17.95
|0.6
|3.34%
|0.0
|2020/07/30
|11.9
|0.3
|2.52%
|0.0
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