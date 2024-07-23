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鉅亨速報

盤後速報 - 榮星(1617)下週(7月30日)除息0.28元，預估參考價23.52元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

榮星(1617-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。

以今日(7月23日)收盤價23.80元計算，預估參考價為23.52元，息值合計為0.28元，股息殖利率1.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

榮星(1617-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。近5日股價下跌9.67%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 23.80 0.28166 1.18% 0.0
2023/07/27 16.35 0.29999 1.83% 0.0
2022/07/28 16.0 0.823 5.14% 0.0
2021/09/16 17.95 0.6 3.34% 0.0
2020/07/30 11.9 0.3 2.52% 0.0

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